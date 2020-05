Riaprono i giardini di villa Taranto

Anche i giradini botanici di villa Taranto riapriranno al pubblico da lunedì 18 maggio. I visitatori potranno tornare a immergersi nello spettacolo dei fiori di primavera, ma per garantire la sicurezza di tutti si dovranno rispettare alcune regole.

Prima di tutto, l’ingresso al parco sarà regolato in base all’affluenza dal personale di cassa, per questo i gestori consigliano di acquistare il biglietto in anticipo a questo link. Non potranno entrare nei giardini i visitatori con una temperatura corporea superiore ai 37,5°C, così come chi proviene da zone a rischio, e chi nei 14 giorni precedenti abbia avuto contatti con persone positive al Covid oppure tornate dall’estero di recente. Sarà obbligatorio indossare guanti e mascherine e mantenere una distanza di almeno due metri dalle altre persone. Ci saranno inoltre dei distributori di disinfettante a disposizione dei visitatori.

Il parco di villa Taranto sarà aperto tutti i giorni dalle 9:00 alle 17:00 (ultimo ingresso) e chiuderà alle 19:00. Purtroppo, potrebbe essere un po’ tardi per assistere alla piena fioritura delle azalee e rododendri – che si concentrano tra metà aprile e metà maggio -, ma a giugno inizieranno a sbocciare i fiori d’acqua, in particolare le ninfee asiatiche nella parte alta del giardino, vicino alla cappella.