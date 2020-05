È scomparsa l’avvocato Daniela Cosentino

Si è spenta Daniela Cosentino, avvocato , si era candidata nelle amministrative del 2016 nella lista di Davide Galimberti.

Era un personaggio molto conosciuto in città sia per la sua professione sia per il suo impegno civile, era componente del CdA della Fondazione Rainoli.

La donna, 49 anni, era ammalata da tempo. Lascia il marito Giulio e il figlio Matteo.

Il commento del Sindaco Galimberti : «La notizia della scomparsa di Daniela ha scosso tutta la città e soprattutto le tante persone che hanno avuto la fortuna di conoscerla. Io la ricorderò sempre per la passione, la serietà e la determinazione. La città perde una gran bella persona ma sono certo che i suoi valori e le sue caratteristiche vivranno nei suoi cari».

