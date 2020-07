Definita la Supercoppa: la Uyba nei quarti contro la vincente di Chieri-Bergamo

La pallavolo femminile ricomincia la sua storia da un’edizione straordinaria della Supercoppa Italiana in programma domenica 6 settembre in una sede di gioco che verrà ufficializzata solo tra qualche giorno, dopo lo stop forzato a causa della pandemia da Covid-19.

Anche per la Unet e-work Busto Arsizio, questo sarà il primo appuntamento stagionale ufficiale e la prima occasione per vedere sul campo la nuova UYBA guidata da coach Fenoglio; rispetto alla scorsa stagione sono rimaste solo la capitana Alessia Gennari, il libero Giulia Leonardi e la schiacciatrice Francesca Piccinini. Le farfalle si giocheranno la possibilità di accedere alla finalissima della Supercoppa Italiana in programma domenica 6 settembre alle ore 21, nella seconda parte del torneo eliminatorio che è in programma martedì 1 e mercoledì 2 settembre.

La manifestazione prenderà ufficialmente il via nel weekend precedente, quello del 29 e 30 agosto e vedrà protagoniste tutte le formazioni che hanno giocato la stagione 2019-2020 e che sono regolarmente iscritte anche al prossimo campionato. Uniche qualificate di diritto alla Final Four, le venete della Imoco Volley Conegliano di coach Santarelli, vincitrici della Coppa Italia, il solo trofeo assegnato quest’anno, proprio sul taraflex del PalaYamamay.

Un gruppo di squadre – Novara, Perugia, Scandicci, Brescia, Monza, Cuneo, Casalmaggiore, Firenze, Chieri e Bergamo – si sfideranno in un primo turno a eliminazione diretta che si disputerà sui campi di gioco delle migliori classificate della passata stagione; come anticipato, invece, la Unet E-Work entra in gioco direttamente al secondo turno (unica ad avere questo privilegio in quanto seconda in classifica al momento del lockdown), quello in programma martedì 1 e mercoledì 2 settembre. Di fronte a Gennari e compagne ci sarà una tra Chieri e Bergamo in un match che si disputerà in viale Gabardi.

Il programma del primo turno (sabato 29 e domenica 30 agosto):

Igor Gorgonzola Novara – Bartoccini Fortinfissi Perugia

Savino Del Bene Scandicci – Banca Valsabbina Millenium Brescia

Saugella Monza – Bosca S.Bernardo Cuneo

VBC èpiù Casalmaggiore – Il Bisonte Firenze

Reale Mutua Fenera Chieri – Zanetti Bergamo

Il programma del secondo turno (martedì 1 e mercoledì 2 settembre):

Unet E-Work BUSTO ASIZIO – Vinc. Chieri/Bergamo

Vinc. Novara/Perugia – Vinc. Casalmaggiore/Firenze

Vinc. Scandicci/Brescia – Vinc. Monza/Cuneo