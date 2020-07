Picchia la convivente, le ruba la borsa e finisce in Caserma per rapina

I Carabinieri di Novara hanno arrestato nella notte di sabato un 31enne equadoregno.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, attorno alle 3 di notte, in via Turati, dopo una violenta discussione e dopo aver picchiato la propria convivente, le ha portato via la borsa contenente cellulare, portafogli e vari effetti personali ed è fuggito.

Alla scena hanno assistito alcuni passanti che hanno chiamato i Carabinieri. I militari hanno rintracciato il 31enne nella sua abitazione dove è stata trovata anche la borsa della convivente.

Portato in Caserma l’uomo è stato arrestato per rapina. Arresto convalidato dal giudice, che ha disposto nei confronti dell’indagato il divieto di avvicinamento alla donna.