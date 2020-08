Ad Origgio Lega e Civica presentano i candidati: “Un’alleanza nel segno della concretezza”

La lista elettorale Evasio Sindaco – Lega e Civica introduce i candidati che si presenteranno alle elezioni del prossimo 20 e 21 settembre al sostegno del candidato sindaco Evasio Regnicoli, sostenuto da Lega Nord e La Civica di Origgio.

«In campagna elettorale si è soliti “promettere il mondo” per ricevere il consenso dei cittadini – dichiara il gruppo in occasione della presentazione della lista -. Le promesse, poi, vengono puntualmente disattese quando ci si scontra con la realtà delle risorse economiche del Comune. Occorre badare alla concretezza dell’azione amministrativa: non serve realizzare opere faraoniche, che poi non si possono gestire. Origgio gode di un bilancio in attivo, ma i continui tagli imposti dallo Stato e la situazione dell’emergenza sanitaria impattano sempre più pesantemente. L’Amministrazione dovrà adottare una gestione delle risorse pubbliche e della collettività oculata e senza sprechi. Per questi motivi occorrono delle linee programmatiche sostenibili: 1. Cessare con lo scriteriato consumo del territorio; 2.Lavorare con i Comuni limitrofi e realizzare infrastrutture che ci colleghino con essi; 3. Evitare tassativamente grandi opere prive di utilità, per mero obiettivo propagandistico, ma dare attenzione alla manutenzione e alla cura del territorio; 4. Restituire identità ad un “paese ormai solo dormitorio” ; 5. Informatizzare Origgio per agevolare i cittadini e renderlo vivibile e moderno».