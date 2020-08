Elezioni ad Origgio, scende in campo anche Andrea Azzalin

La scelta del Sindaco Ceriani, di non ricandidarsi per un secondo mandato, mi ha spronato ed invitato ad assumere questo importante ruolo istituzionale per garantire una continuità al buon lavoro che l’Amministrazione Comunale di Promuovere Origgio in questi cinque anni ha portato avanti.

Da qui la scelta di candidarmi a Sindaco di Origgio a servizio del paese.

Ringrazio chi mi vuole sostenere e chi mi sosterrà in questo importante ruolo per la collettività.

Con me ci saranno vecchi amici ed altri nuovi che si sono avvicinati con entusiasmo. Solo interagendo tra noi faremo bene il bene del Nostro Paese, da soli non si può fare niente.

Un mix di esperienza e di giovani, di persone serie, che ci permetterà di amministrare con idee concrete, mettendo grande energia per le sfide che il prossimo futuro ci riserverà, con una programmazione attenta, mirata e concreta.

C’è spazio per tutti per collaborare e rendersi utili, non solo per chi farà parte del gruppo ma nostro dovere e nostro compito è ASCOLTARE, mettere al centro del nostro progetto il cittadino di Origgio recependone i bisogni, per poter costantemente migliorare la qualità della nostra vita e del Nostro Paese.

Sono certo che tutti insieme riusciremo ad ottenere buoni risultati.

Dedicherò tutto me stesso alla lista civica, PROMUOVERE ORIGGIO, e dei partiti del centro destra che mi hanno voluto e scelto per questo importante ruolo.

Sono consapevole del sacrifici che comporterà questo compito a me ed alla mia famiglia, con cui condivido questo progetto, per i miei figli: voglio lavorare anche per loro.

Ci metterò entusiasmo, sono contento e convinto di poter fare bene.

Voglio dedicarmi ad Origgio, a Voi, con etica, trasparenza, credibilità, impegno e coerenza dando continuità ad un percorso iniziato nel 2015 con Promuovere Origgio, ricoprendo la carica di vicesindaco.

Accetto prendendo le distanze da dinamiche pericolose alimentate da chi è disposto a tutto per vincere e da chi è disposto a perdere tutto per impedire ad altri il pubblico consenso.

Per il periodo di emergenza che abbiamo passato e che, ad oggi, non è purtroppo ancora concluso, dovremo continuare a dare aiuti concreti e sostenere le famiglie in difficoltà.

ProMuovere il proprio Paese, punto fermo, valore indiscutibile e imprescindibile, al quale un Cittadino, ancor prima che amministratore pubblico, si deve ispirare.