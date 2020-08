La Caronnese si impone in un triangolare in Svizzera

Ottima sgambata per la Caronnese di mister Roberto Gatti che, a poco meno di due settimane dal ritorno in campo per la preparazione estiva, ha scelto un triangolare in terra elvetica per la sua prima uscita stagionale.

Prima partita vittoriosa contro l’Agno per i rossoblù che con le reti di Battistello, Calì e Travaglini hanno chiuso il tempo regolamentare sul 3-1 finale.

Ancora più rotondo lo score del secondo match disputato contro il Vedeggio con un 5-0 suggellato dalla tripletta di Santonocito (di cui il primo gol su rigore) e dalle reti di Mamah e Torin.

Prossimo appuntamento il 29 agosto alle 18 al Comunale di Caronno Pertusella dove si disputerà l’amichevole Caronnese – Vergiatese.