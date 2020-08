Primo test per la Pro Patria: 0-0 con il Piacenza

Nel cado del penultimo sabato di agosto, con il campionato lontano ancora un mese, la Pro Patria ha ospitato allo “Speroni” il Piacenza per la prima amichevole stagionale.

È finita 0-0 una sfida che, nonostante il caldo e le gambe ancora abbastanza pesanti per la preparazione atletica, ha offerto diverse occasioni da gol soprattutto da parte dei biancoblu che però non sono riusciti a trovare la via della rete.

Per mister Ivan Javorcic questo test è servito per verificare i miglioramenti dei giovani che si stanno mettendo in gioco in questa preparazione. Il centrocampista Ferri è stato lanciato dal primo minuto, nella ripresa c’è stato spazio anche per Compagnoni, Piran, Pisan e Dellavedova. Da sottolineare il secondo tempo dell’attaccante Banfi, tornato quest’anno dal prestito alla Castellanzese, che ha sfiorato il gol con un bel colpo di testa finito sul palo.

Nel Piacenza di mister Vincenzo Manzo, l’anno scorso sulla panchina del Legnano per metà stagione, ha giocato la prima partita Alex Pedone, fresco ex della sfida.

Queste le considerazioni di mister Ivan Javorcic a fine gara: «Bisogna essere soddisfatti, non giocavamo da sei mesi e sono contenti dell’organizzazione vista in campo. Lavoriamo da 15 giorni con ottima qualità, i ragazzi si sono allenati con continuità e dovevamo finire la partita senza grossi problemi, riprendendo le sensazioni del rettangolo verde. La partita in se ha presentato tante occasioni, abbiamo concesso il minimo a una squadra di categoria e quindi sono contento, anche dei giovani che si sono aggregati. Tutto l’insieme mi rende fiducioso».

Capitan Riccardo Colombo si dice contento della gara e del lavoro svolto in ritiro: «Devo dire che abbiamo mosso bene la palla soprattutto nel primo tempo, riuscendo a fare le cose che proviamo in allenamento. I ragazzi hanno dato tutto, si sono già integrati tutti con le idee del gruppo. Io sono contento di mettere al servizio dei più giovani la mia esperienza, ma sono contento perché tutti seguono. Giocare in uno “Speroni” vuoto è stranissimo, sembra quasi di non giocare a calcio; speriamo che si risolva tutto al più presto e rivedere le persone allo stadio. La cosa più importante di oggi è stato che non si è fatto male nessuno».