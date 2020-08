Pro Patria, ok per la tradizionale amichevole con il Torino. Gironi confermati

Due notizie non di poco contro per la Pro Patria e il mondo della Serie C.

Partiamo da quella che più interessa la Pro Patria: la sfida amichevole contro il Torino, diventata ormai bella tradizione nel precampionato dei biancoblu, è stata confermata anche quest’anno.

Non solo. Se nelle passate stagioni l’incontro era nel corso del ritiro, quindi in montagna, quest’anno la cornice sarà davvero affascinante. Sarà infatti lo stadio “Grande Torino” ad ospitare il test amichevole. Appuntamento per mercoledì 2 settembre alle ore 18.00.

La seconda notizia riguarda la suddivisione dei gironi: la Lega Pro ha deciso di confermare la metodologia adottata nelle ultime stagioni: nord-ovest, Toscana e Sardegna per il Girone A, Nord-Est e alto Adriatico per il Girone B, Sud e Sicilia per il Girone C.

Il Girone A dovrebbe quindi essere così composto: Albinoleffe, Alessandria, Arezzo, Carrarese, Como, Giana Erminio, Grosseto, Juventus U23, Lecco, Livorno, Lucchese, Novara, Olbia, Pergolettese, Pistoiese, Pontedera, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate.