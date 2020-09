Alla Liuc nasce C.Lab innovation hub luogo di incontro tra università e imprese

Nasce alla Liuc-Università Cattaneo, in partnership con ComoNExT, C.LAB innovation lab luogo di incontro fra università e imprese per idee innovative da trasformare in impresa. La presentazione si terrà venerdì 25 settembre alle ore 17.30 in diretta sulla pagina Facebook della Liuc e sul canale Youtube.

Si tratta di un progetto, e di uno spazio fisico, rivolto agli studenti di economia e di ingegneria per selezionare idee innovative da sviluppare attraverso un percorso di tutoraggio con ComoNExT, incubatore certificato dal ministero dello Sviluppo Economico.