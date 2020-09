Borghi, Mignemi e Carucci: tris d’oro del Varesotto agli Europei under 23

Le aspettative erano alte e sono state rispettate. La spedizione varesotta ai Campionati Europei under 23 di canottaggio è stata ricchissima di risultati e di medaglie, a conferma di un movimento giovanile sempre florido in particolare grazie alla Canottieri Gavirate, grandissima protagonista con i suoi otto alfieri in azzurro.

Tre le medaglie d’oro centrate dai nostri atleti: quella più suggestiva è probabilmente arrivata da Nicolò Carucci, milanese con le stigmate del predestinato: il 19enne ha sposato la causa di questo sport raggiungendo ogni giorno il lido di Gavirate per allenarsi e sulle acque tedesche di Duisburg ha vinto la gara del singolo, quella in cui non ci sono compagni di squadra a cui affidarsi e che mette a nudo tutti i pregi e i difetti di ogni partecipante. Primo in batteria, in semifinale e in finale: Carucci ha letteralmente dominato la competizione precedendo Germania e Romania.

Il secondo oro gaviratese è stato invece firmato da Sara Borghi, 19enne nata a Cittiglio e messa in barca per la prima volta a Luino per poi approdare al club rossoblu. Sarà ha vinto la regata del quadruplo leggero femminile insieme a Corazza, Saffirio e Passini, una delle quattro vittorie e sette podi (su otto imbarcazioni) arrivate dal settore femminile. Dove ancora una volta ha brillato la stella di Giulia Mignemi: la siciliana della SC Aethna è varesina d’adozione, vive a due passi dal lago (a Galliate Lombardo), studia e rema al College dell’Insubria e ha messo in bacheca un’altra vittoria. Per le il trionfo sul doppio leggero accanto alla torinese Silvia Crosio.

I tre titoli europei non sono però gli unici allori per i varesotti convocati a Duisburg. Alessandro Benzoni, milanese della Gavirate, classe ’99, ha centrato un ottimo argento sul quadruplo leggero maschile insieme ai compagni di formazione Rocek, Acernese e Zamariola, bruciando la Germania in volata (vittoria per la Francia).

Altre medaglie, stavolta di bronzo, sono arrivate dal due senza leggero femminile e dall’otto senior maschile. Nel primo caso, grande protagonista è stata Isabella Mondini, 22enne che ha trascorso tutta la carriera nella Canottieri Gavirate e che si è presa il primo podio internazionale insieme alla genovese Sofia Tanghetti.

L’ammiraglia azzurra ha poi strappato un bel terzo posto grazie anche ai muscoli di tre giovani di casa nostra: il saronnese Giovanni Codato e il milanese Paolo Covini sono a propria volta espressione della “Gavirate” mentre Davide Verità ha riportato su un podio europeo la Canottieri Monate. Insieme a loro hanno remato Benini, Armani, Felici, Carando e Cascone con timoniere Capponi.