Esce di strada, ubriaco e con un bastone in macchina: denunciato

Un uomo di 43 anni, residente a Somma Lombardo, è finito nei guai ieri sera – venerdì 4 settembre – per via di qualche bicchiere di troppo, ma non solo. Nel corso dei controlli serali per la verifica delle regole anti-Covid disposti dai Carabinieri di Gallarate, sia nel centro cittadino sia ad Angera, Sesto Calende e Somma Lombardo, una pattuglia è intervenuta a causa di un incidente stradale accaduto proprio a Somma.

Un’autovettura è infatti uscita di strada, finendo la propria corsa sulla recinzione di un’abitazione. L’uomo alla guida, di nazionalità inglese, è apparso subito in evidente stato di ebbrezza: i militari lo hanno sottoposto all’alcol test che ha fatto rilevare un valore di 2,30 g/l quando il limite massimo consentito è di 0,5.

Il 43enne, tra l’altro, custodiva nell’abitacolo un bastone di 70 centimetri di cui non ha saputo giustificare il possesso. Per questi motivi l’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere e per guida in stato di ebbrezza.