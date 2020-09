Lavori a Malnate, chiude il passaggio a livello per quattro notti

Per quattro notti, per lavori in orario notturno, il passaggio a livello di Malnate sarà chiuso al transito.

Dalla notte tra martedì 22 e mercoledì 23, fino alla notte tra venerdì 25 a sabato 26, dalle ore 23.00 alle ore 5.30, le sbarre del passaggio a livello saranno abbassate.

Non si potrà così passare da via Cairoli a via Nizza – e viceversa – in orario serale, fino alle prime ore della mattina.