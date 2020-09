È morto il fumettista Quino, inventore di Mafalda

“I soldi non sono importanti, è l’amore che conta. Vado a fare benzina sperando che accettino abbracci e coccole”.

Una frase detta da Mafalda, il famoso personaggio inventato da Quino è rimasto orfano. Il famoso fumettista argentino è morto oggi all’età di 88 anni. Joaquín Salvador Lavado Tejón, questo il suo vero nome, era nato a Mendoza, in Agentina, classe 1932. Era famoso in tutto il mondo per le sue vignetti ed in particolare per il personaggio di Mafalda, creato nel 1963.

Quino la scorsa settimana aveva avuto un ictus. A dare la notizia della sua morte è stato il suo editore argentino Daniel Divinsky.