Scritture di lago, i finalisti della prima edizione

Terminati i lavori del Comitato di lettura, sono stati designati i finalisti della prima edizione del premio letterario Scritture di Lago.

EDITI

“Gelosia” di Camilla Baresani edito La Nave di Teseo; “Gli svizzeri muoiono felici” di Andrea Fazioli edito Guanda, “La casa delle farfalle” di Silvia Montemurro edito Rizzoli; “Voci nella nebbia” A.E. Pavani edito Mondadori, “La regola del lupo” di Franco Vanni edito Baldini Castoldi.

INEDITI

“Ritorno al lago” di Maria Elisabetta Ancarani (Fusignano – Ravenna); “L’isola degli illusi” di Davide Bacchilega (Lugo – Ravenna); “I ponti azzurri” di Giuseppe Battarino (Como – Roma); “Un omicidio impreciso” di Curio Bernasconi (Lugano Pregassona); “La sirena” di Angela Borghi (Buguggiate); “Omicidio al confine” di Dario Campione e Gianluca Pedrazzini (Como); “Il chepì del musicante” di Ivan Sergio Castellani (Monza); “L’incarico” di Ennio Codini (Villasanta); “Il vendicatore lessicale del lago di Varese” di Fiorenzo Comelli (Albizzate); “Echi dal tempo” Orfeo Conato (Melzo); “Ol bröt” di Alessandro Cuppini (Bergamo); “Riva di Lago” di Barbara Girardi (Chieri); “La Visita” di Luigi Guicciardi (Modena); “Strange fruit” di Alessandro Marchetti Guasparini (Castelnuovo di Garfagnana); “La scelta” di Stefano Mazzesi (Ravenna); “La Guardiana” di Damiano Meloni (Jesi – Ancona); Bella.Gio di Tomasz Perczyński (Cernobbio); “La ladra d’acqua” di Alberto Pizzi (Casale Corte Cerro); “Il lago del sole” di Patrizia Rota (Luino); “Le sorelle” di Gloriana Venturini (Milano).

Ora compito della giuria è decretare i vincitori di questo concorso letterario che vuole stimolare le attività culturali ed economiche nei territori di lago promuovendoli attraverso la scrittura. «Siamo molto contenti del risultato ottenuto dalla prima edizione di questo premio – dice Guido Stancanelli presidente di Lario In, associazione promotrice del Concorso – Non ci attendevamo una risposta così numerosa, sono giunte opere da tutta Italia, dalla Svizzera Italiana, da Germania e Francia. Questo significa che l’intuizione è stata felice, i laghi continuano ad affascinare e c’è molta voglia da parte di chi scrive di farne ambientazione delle proprie storie. Un ringraziamento speciale va fatto doverosamente al Comitato di lettura, che si è impegnato nell’analisi di circa 200 opere, con una dedizione lodevole. Ora la parola passa alla giuria.»

Le opere pervenute si dividono in racconti inediti e romanzi pubblicati dal 1 gennaio 2018 al 30 aprile 2020, tutti ambientati sui laghi italiani: uno sforzo in più è stato chiesto per i racconti, che dovevano essere ambientati sui laghi prealpini. Grande soddisfazione per la qualità dei testi proposti e del prestigio delle case editrici che hanno candidato i propri volumi. I vincitori per le due sezioni in concorso verranno premiati durante una cerimonia che si svolgerà sabato 28 novembre nella Sala Bianca del Teatro Sociale di Como, con la presenza della Giuria e degli autori selezionati e vincitori.