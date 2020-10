Inseguimento in autostrada e per le vie di Gallarate, due ladri in manette

Inseguimento sull’A8 e poi in centro a Gallarate da parte della Polizia stradale di Busto Arsizio-Olgiate Olona per fermare due ladri. I due malviventi hanno insospettito una pattuglia che viaggiava in autostrada perchè alla vista dell’auto coi colori d’ordinanza hanno iniziato ad accelerare la loro corsa.

A quel punto gli agenti hanno deciso di fermarli ingaggiando un inseguimento da film che si è concluso nel centro della città dei due galli grazie anche al supporto di una seconda pattuglia. A bordo dell’auto c’erano due stranieri irregolari in Italia e con precedenti, autori di un furto di borsetta ai danni di una donna di 80 anni in un supermercato di Solbiate Arno. I due sono stati arrestati per furto aggravato e resistenza.