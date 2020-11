Incidente stradale a Gallarate, in via XX Settembre, nel pomeriggio di domenica 1 novembre.

Galleria fotografica Gallarate, perde il controllo dell'auto e finisce sul marciapiede 4 di 7

Un giovane di 20 anni alla guida della sua Fiat Seicento ha perso il controllo dell’auto ed è finito sul marcipiede della corsia opposta. Per lui solo un grande spavento: non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale.

Sul posto l’ambulanza e gli uomini della Polizia Locale che hanno bloccato la circolazione per permettere la rimozione del mezzo, finito con due ruote sul marciapiedi opposto, a poche decine di centimetri dalle vetrine.