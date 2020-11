Rave party di halloween nei boschi di Castellanza, 7 denunciati

Un piccolo rave party nel bosco per festeggiare Halloween. La notizia sarebbe passata in secondo piano se non fosse che siamo in piena pandemia e con l’obbligo di rientro a casa entro le 23. I Carabinieri di Busto Arsizio sono intervenuti nella notte tra sabato e domenica in un’area boschiva di Castellanza per fermare una festa doppiamente illegale nella quale sono stati identificati sette partecipanti (provenienti dal varesotto e dal milanese, di età tra i 20 e i 30 anni) mentre gli altri sono riusciti a dileguarsi coi favori del buio e della boscaglia.

Galleria fotografica I carabinieri fermano un rave party a Castellanza 4 di 5

I militari bustocchi sono arrivati sul posto seguendo le note della musica sparata a tutto volume dalle casse. Il tam tam era partito su whatsapp e proprio tramite la chat si sta cercando di risalire ad una trentina di ulteriori partecipanti, tra i quali gli stessi organizzatori dell’evento.

Alcuni degli identificati erano già noti alle forze dell’ordine per aver partecipato ad altri “rave party” in passato e per tutti sono scattate le denunce per invasione di terreni e sanzioni per la violazione delle normative anti-covid. Uno di loro, oltre all’attrezzatura musicale, aveva con sè un coltello con una lama di 20 cm.