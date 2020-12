Croce rossa Luino, una video chiamata con gli “elfi di Babbo Natale“

Sabato 19 e domenica 20 dicembre i Giovani della Croce Rossa di Luino e Valli hanno organizzato un’iniziativa dedicata ai più piccoli per regalare loro qualche momento spensierato e natalizio in questo particolare periodo storico.

“E’ stato necessario riorganizzare tutte le nostre attività rivolte ai giovani. Le scuole chiuse, gli oratori e i campi estivi a presenza limitata, le preoccupazioni dei genitori…tutte situazioni che non ci hanno permesso di impegnarci per le giovani generazioni a cui da sempre noi Giovani CRI rivolgiamo la nostra attenzione. <Commenta Sebastian Ballardin, Consigliere Giovane della CRI di Luino e Valli>. Avremmo voluto avere il nostro Babbo Natale che in ambulanza andava dai bambini a prendere le letterine, ma per questo Natale, viste le limitazioni, abbiamo attivato i nostri Elfi con la moderna video-chiamata. Una formula un po’ diversa, ma pur sempre attenta ai più piccoli”.

L’attività consiste infatti nel contattare i bambini che lo desiderano tramite video-chiamate.

Per farlo i genitori devono semplicemente inviare un’email all’indirizzo luino.giovani@lombardia.cri.it manifestando l’interesse e verranno ricontattati con l’indicazione del giorno, dell’orario preciso e il link per collegarsi con i simpatici aiutanti di Babbo Natale.

Durante la chiamata si potrà leggere la letterina, parlare con gli Elfi e scoprire interessanti curiosità.

“Tanti nostri giovani non potendo fare attività per i più piccoli si sono resi disponibili per le attività sociali, portando ai più bisognosi i nostri pacchi alimentari o andando a fare la spesa per le persone fragili protette a casa. Molti fanno i centralinisti nella nostra sede, smistando le telefonate in arrivo. Un bel modo per non isolarsi a casa davanti alla TV o con i videogiochi. Ora anche questa attenzione allo spirito Natalizio che non si interrompe nonostante l’Emergenza in corso. Questi Giovani sono il nostro orgoglio”. Commenta il Presidente della Croce Rossa, Pierfrancesco Buchi.