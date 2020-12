Fugge alla guida di un’auto rubata. Carambola sulla Saronnese, arrestato

Scappa a tutta velocità su di un’auto rubata e durante la fuga urta tre auto. Un uomo di 50 anni è stato arrestato sulla Saronnese a Legnano questa mattina, mercoledì 2 novembre dalla Polizia di Stato cittadina.

Il 50enne italiano è stato sorpreso alla volante di una Fiat Panda in sosta in prossimità di un’area boschiva al confine con Castellanza, zona frequentata dal mondo del micro spaccio di droghe. L’uomo alla vista della volante si è dato alla fuga in maniera spericolata. Dopo aver urtato ben 3 autovetture, il fuggitivo è stato bloccato sulla Saronnese. Sull’auto, che è poi risultata rubata, c’era anche un passeggero.

La perquisizione ha consentito il recupero del materiale idoneo al consumo di droga. L’automobilista è stato indagato per consumo di stupefacenti ed è indagato per danneggiamento aggravato della vettura sottratta e delle altre tre auto urtate durante la fuga. Il passeggero, invece, è stato rilasciato.

Terminati gli atti gli rito, il pm di turno ha disposto il giudizio direttissimo per il conducente arrestato. L‘auto rubata è stata riconsegnata al legittimo proprietario.