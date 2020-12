Una galleria virtuale con le opere di quaranta artisti, il Midec non si ferma

I musei sono chiusi ma il Midec, Museo Internazionale di Design Ceramico, di Cerro di Laveno Mombello ha deciso di non lasciare soli gli appassionati d’arte.

La direttrice artistica, Lorenza Boisi, ha infatti proposto una “lettura espansa” del mito di Orfeo e delle sue qualità di incantatore di animali, in riferimento alla magnifica opera di Angelo Biancini. Quest’ultima è visibile nel museo come modello plastico in gesso nella sala piano terra e nella versione ceramica, smaltata in verde fondente, nella sala Biancini al piano nobile.

La risposta alla proposta è stata straordinaria. Al museo sono arrivati contributi da parte di circa 40 artisti contemporanei, italiani e stranieri che hanno permesso di realizzato una galleria virtuale di opere d’arte inedite. Quadri e sculture si possono trovare sul sito e sulla sua pagina Facebook del museo.

“Il risultato è un paesaggio Orfico del tutto eclettico, in una libera e interpretata declinazione del mito e dell’opera di Biancini. Questi artisti ci hanno regalato momenti di bellezza e riflessione, sul linguaggio del presente”, spiegano dal museo.

Gli artisti che hanno partecipato: Paola Alborghetti, Roberto Amoroso, Antonio Bardino, Giovanni Blanco, Angelo Bellobono, Giulia Berra, Lorenza Boisi, Maurizio Bongiovanni, Marina Maria Buratti, Sabrina Casadei, Jacopo Casadei, Giulio Catelli, Massimo Dalla Pola, Luca De Angelis, Paolo De Biasi, Lorenzo Di Lucido, Massimiliano Fabbri, Vincenzo Ferrara, Elisa Filomena, Alessandro Finocchiaro, Eckard Fuchs, Andrea Grotto, Sebastiano Impellizzeri, Francesco Lauretta, Filippo La Vaccara, Ivan Malerba, Beatrice Meoni, Dario Molinaro, Vincenzo Morlotti, Giorgio Pignotti, Vera Portatadino, Cetty Previtera, Giulio Saverio Rossi, Marco Salvetti, Ignazio Schifano, Simone Stuto, Lorenzo Tamai, Enrico Tealdi, Lofti Zanbagh.