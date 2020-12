A Malnate un dicembre ricco di eventi online

Partirà oggi, venerdì 11 dicembre, il fitto calendario di eventi del Comune di Malnate per il mese di dicembre e le festività natalizie. Intanto in piazza delle Tessitrici è stato posizionato il grande albero di Natale offerto dal Vespa Club Malnate e da diversi commercianti malnatesi in collaborazione con il Comune.

Ovviamente tutte le iniziative saranno online. Per prenotarsi e ricevere il link di partecipazione alle singole iniziative bisognerà mandare una mail a l.povolo@comune.malnate.va.it.

Come anticipato, alle ore 17.00 di oggi il primo appuntamento: protagonista Betty Colombo con la narrazione di “Circe” rivolta ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado.

Giovedì 17 alle ore 20.30 conferenza con la pedagogista Sara Evangelista rivolto a genitori ed educatrici di asilo nido e scuola dell’infanzia dal titolo: “Bambini e famiglie, bisogni e risorse ai tempi del coronavirus”.

Sabato 19 alle ore 10.30 le letture animate a cura delle volontarie Npl, domenica 20 alle ore 16.30 invece la lettura teatrale dello spettacolo “Il Natale di Lavinia” a cura di Sara Ghioldi.

Martedì 22 alle ore 18.30 lo spettacolo teatrale del Progetto Zattera “Una Lettera per Babbo Natale”.

Passato il Natale, non termineranno le iniziative: sarà ancora Betty Colombo a intrattenere i bambini con le “Letture Animate”. Domenica 27 (ore 16.00) spazio ai bambini da 0 a 4 anni, lunedì 28 (ore 16.00) per i piccoli dai 5 ai 7 anni e martedì 29 (sempre alle ore 16.00), per i più grandicelli, dagli 8 ai 10 anni.