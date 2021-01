Anche Io, le festa dei lettori di VareseNews

Ne abbiamo fatta di strada in questi anni grazie a tanti progetti. Qui ricordiamo la nostra festa alla Schiranna che si è svolta per tre giorni di fila per 13 anni.

Anche Io è stato per anni il momento di ritrovo tra la redazione di VareseNews e i lettori. Uno spazio immaginato e voluto fortemente per creare un legame stretto tra chi scrive sul giornale e chi lo ha letto fin dal 1997.

Così nel 2003 è nata l’idea Anche Io, con il logo disegnato da Giorgio Vicentini e un serie di contributi dei nostri lettori, con quell’Anche Io leggo VareseNews che ha riempito uno spazio del giornale per tanti anni. E poi c’è stata la festa, negli spazi della Schiranna. – Il sito di Anche IO

Organizzata tutta in casa, con i giornalisti che per qualche mese all’anno si trasformavano qui e là in scopritori di talenti musicali, fantasiosi ideatori di momenti ludici, creatori di spazi di incontri e dibattito aperti al pubblico più disparato. (Ringraziamo La Focale che ha documentato tutte le edizioni della festa di Anche io)

Eravamo certamente più giovani, alcune immagini del 2008 (le trovate qui) e del 2010 (le trovate qui) dimostrano che “siamo diventati grandi”, ma non abbiamo mai perso l’entusiasmo.

Ne abbiamo fatte di tutti i colori, letteralmente. Dai tornei notturni di PlayStation alle serate (o meglio nottate) a colpi di film “trash” (nostop di Fantozzi e Abatantuono) con la colazione finale solo per i più tenaci, dalle camminate alla scoperta degli splendidi dintorni ai concerti che hanno fatto ballare e divertire tantissimi ragazzi e ragazze.

Ai più piccoli abbiamo riservato uno spazio speciale, tutto dedicato al divertimento e alla cultura con giochi, laboratori e spettacoli teatrali con i rappresentanti delle maggiori compagnie del territorio.

Sul palco della Schiranna sono passati nomi di livello come i Vallanzaska, Ruggero dei Timidi, gli Uniposka, i Pay, i Triangolo, gli Shakers, i Bassistinti, i Monaci del Surf, e tantissimi altri, grazie al lavoro di ricerca di Adelia, con la collaborazione degli esperti del settore varesino, sempre pronti a dare una mano e a collaborare.





Non sono mancati gli incontri di spessore politico e culturale, con ospiti di caratura nazionale, mescolati a presentazioni di libri, dibattiti ed eventi di ampio respiro.

Dentro ad “Anche Io” è inoltre nato Malto Gradimento, il blog di VareseNews che da dieci anni parla di birra, in particolare di quella artigianale. Proprio nell’edizione 2011 della festa, venne organizzato per la prima volta il concorso per birrai casalinghi da cui si sviluppò Malto Gradimento così come lo conosciamo oggi.

Abbiamo fatto i baristi, servito birre e pasti, lavorato fianco a fianco con i volontari della Festa dell’Unità e i richiedenti asilo, visto in faccia e ballato fianco a fianco con i nostri lettori. Sono stati momenti formativi e divertenti, faticosi, ma sempre vissuti con uno spirito di collaborazione e condivisione che sono propri dell’anima profonda di VareseNews, una squadra coesa che lavora unita e si mette in gioco.

Siamo cresciuti grazie ad Anche Io, insieme ai nostri lettori. Ogni anno abbiamo aggiunto esperienza, migliorato la qualità dell’organizzazione, degli incontri, dei concerti, degli ospiti. Fino al 2016, quando la concomitanza con Glocal (foto sotto) ha un po’ tolto il senso ad un doppio appuntamento che sarebbe stato troppo anche per VareseNews. Un po’ ci manca, ma siamo certi che Anche Io abbia regalato momenti belli e positivi a tanti, non solo a noi. Momenti da ricordare.

E oggi? Il nostro cammino continua insieme a tutti voi. In questi anni siamo cresciuti tanto, ma abbiamo sempre mantenuto un legame forte con i territori e la comunità e continueremo a farlo. Per questo abbiamo lanciato la membership. Una scelta di responsabilità perché il giornale possa restare gratuito come è stato fino ad ora, migliorando e con la consueta attenzione verso i lettori.

