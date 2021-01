Giorno della Memoria: le letture di Samarate Loves Books per non dimenticare la Shoah

Quattro brevi video letture in diversi momenti della giornata per portare delle riflessioni su un tema, purtroppo, ancora attuale: mercoledì 27 gennaio Samarate loves books e Anpi Samarate – Verghera celebreranno così il Giorno della Memoria.

Le letture saranno pubblicate anche sulla pagina Facebook di Anpi Samarate – Verghera.

«Quest’anno il nostro gruppo ha avviato anche una collaborazione con l’istituto comprensivo Gerolamo Cardano di Gallarate. Proporremo per classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado (Arnate e Madonna in Campagna) una lettura in presenza, nel pieno rispetto delle normative anti Covid, sull’importanza del raccontare per ricordare ciò che è stato. Questo progetto è finalizzato al coinvolgimento dei ragazzi nella riflessione sull’importanza di questa giornata che non deve ridursi ad una mera celebrazione ma che, a nostro parere, deve aprire a riflessioni sul futuro», spiega Consuelo Sozzi, presidentessa dell’associazione culturale.