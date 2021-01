La Giöbia dei bambini: ciascuno disegni la sua

La città non rinuncia alla secolare tradizione della Giöbia, che quest’anno cade il 28 gennaio, l’ultimo giovedì del mese. Nell’attesa dell’evento tante iniziative, di cui una rivolta ai bambini e alle loro famiglie!

Si intitola “Disegno #lamiaGiöbia” ed è un concorso social che mette in palio uno Smartbox offerto da Ascom e tanti sconti per tutti i partecipanti.

Sul sito istituzionale della Città di Busto Arsizio, una speciale sezione del pulsante “BA Cultura e Identità” conduce i navigatori alla scoperta delle origini della Giöbia e di come si festeggiava in quel di Busto, svelando la ricetta del piatto tipico legato alla tradizione e altre curiosità, anche in collaborazione con le associazioni cittadine riunite nel Tavolo Identità.

Dopo aver riscoperto la tradizione, i più piccoli potranno cimentarsi nell’iniziativa “Disegno #lamiaGiöbia” disegnando la loro versione personale del personaggio!

COME PARTECIPARE

Per prima cosa bisogna disegnare la propria versione della Giöbia. Per i più piccini, sempre nella sezione dedicata del pulsante “BA Cultura e Identità”, è possibile scaricare un’immagine semplificata da cui partire per realizzare la propria Giöbia.

Ogni opera dovrà poi essere fotografata o scannerizzata e quindi pubblicata sulla pagina Facebook “Città di Busto Arsizio” nei commenti del post “Disegno #lamiaGiöbia”, usando gli hastag #cittàdibustoarsizio e #lamiagiöbia

Per ogni disegno andrà indicato il nome del bambino partecipante e la sua età.

È possibile caricare il proprio disegno nei commenti del post fino a domenica 24 gennaio.

Il 25 gennaio, sempre sulla pagina Facebook “Città di Busto Arsizio”, verrà pubblicato un album con tutti i disegni dei partecipanti.

A partire dalla pubblicazione dell’album, amici, “fan” o parenti potranno votare i disegni preferiti mettendo un like al disegno preferito.

Saranno conteggiati solo i like messi ai disegni pubblicati nell’album della pagina Facebook “Città di Busto Arsizio”.

L’autore del disegno che raccoglierà più like entro le ore 14 del 26 gennaio vincerà un cofanetto Smartbox offerto da Ascom – Confcommercio e a tutte le famiglie che si presenteranno nelle macellerie aderenti con il disegno sarà offerto uno sconto del 20% sui prodotti tipici della giornata.