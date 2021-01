«Mi sono abbonato perché Varese news mi ha insegnato ad essere Glocal».

«Amo il cambiamento nutrito da radici profonde e valori universali come VareseNews: con lo sguardo in alto e i piedi sulla terra».

Le frasi scelte da Gianluca e Giuseppe arrivano dritte al cuore. Contengono parole che ci sono care. Glocal, cambiamento si mescolano a quelle che vedete nella foto. Una nuvola con le parole più usate dalle persone che sono entrate nella membership di +VareseNews. Territorio, comunità, abbonata, abbonato, informazione, progetto ricorrono spesso.

“Noi restiamo con i piedi per terra”, ma il cielo non lo lasciamo solo ai passeri, parafrasando un grande Vasco Rossi.

Siamo a 320 abbonati. Un ritmo di crescita costante. Ne parliamo con piacere perché crediamo che Varesenews deve essere una “casa di vetro” come raccontava Marco Bardazzi nel libro uscito undici anni fa L’ultima notizia. Dalla crisi degli imperi di carta al paradosso dell’era di vetro, Rizzoli.

In questi giorni la pagina dei testimonial cresce giorno dopo giorno. Lo stesso succede con il gruppo Facebook dedicato solo agli abbonati alla membership. Con loro stiamo ragionando su alcune scelte da fare soprattutto in un momento così delicato e difficile. Siamo una comunità pensante, che valorizza le idee e le proposte che non resteranno solo per un club ristretto, ma diventeranno patrimonio di tutti.

Da 23 anni Varesenews lavora e fa informazione. È sempre stata gratuita e continuerà ad esserlo, ma possiamo fare di più e meglio e la linfa vitale arriva anche da chi scegli di sostenerci. Non promettiamo chissà quali lavori in più, non restituiamo qualcosa perché abbonarsi non è uno scambio di prodotti, ma un appartenere a quel progetto di comunità. Vuol dire avere una relazione ancora più diretta con Varesenews.

Nei prossimi giorni vi racconteremo con più voci cosa abbiamo costruito in questi anni oltre al giornale. Lo facciamo per guardare avanti e non farci i complimenti da soli. Partiremo con DigitaLife, un progetto corale con oltre cinquanta voci che in un docufilm con Rai Cinema raccontava come è cambiata la vita con Internet. Sarà una serata a più voci ed è prevista per venerdì 15.

Già da settimana prossima partiremo con un lavoro per la membership collettiva che riguarda soggetti collettivi come le associazioni, gli enti, le scuole, le aziende. Il tessuto intermedio così tanto vitale e vivace che è scosso come le persone dalla pandemia, ma che conserva una grande capacità come diceva un grande imprenditore del nostro territorio perché “non è importante solo fare bene, ma anche fare del bene”.

Di seguito vi riportiamo le frasi di motivazione all’abbonamento da parte di alcuni che lo hanno fatto. È interessante soprattutto per noi, ma crediamo anche per tutti i nostri lettori.

Anche io mi abbono a Varesenews perché dà voce alle persone e alle attività del nostro territorio

Alessio

Mi sono abbonato a Varesenews condividendo pienamente il vostro progetto di ulteriore implementazione delle informazioni partecipate sul territorio. Grazie per il vostro capillare lavoro di informazione.

Emilio

Mi abbono, e non solo da sindaco, ma un po’ perché so cosa significhi lavorare oggi come giornalisti e per tutto il lavoro che fate sul territorio. Grazie, per i vostri progetti innovativi.

Elena Catelli, sindaco di Fagnano Olona

Anche io mi abbono a +Varesenews perché… siamo nella civiltà dell’informazione e a Varese l’informazione più completa è solo Varesenews.

Fabio

Mi sono abbonato, perché come si fa ad essere di Varese e non leggere VareseNews? Impossibile!!!

Gianni

Amo essere aggiornata sulle notizie che riguardano la nostra provincia, il nostro paese e il mondo … Mi piace molto il modo di essere di “Varese news”, gratuito e disponibile per tutti, con persone affidabili, che lavorano con passione (e si vede).

Valeria

Mi sono abbonato a +Varesenews per restare in contatto con le notizie di casa mia. Mi fa sentire in famiglia, anche se ormai vivo lontano.

Marco Alfieri

Anche io mi abbono a +Varesenews perché desidero essere sempre aggiornata sugli eventi della provincia non solo come cittadina di Castellanza, ma anche come presidente dell’Associazione NoidelTosi che ha sede a Busto Arsizio e conta più di 10.000 soci.

Vanna

Mi abbono a +Varesenews perché credo nei progetti innovativi e perché il duro lavoro di una redazione va sostenuto, sempre.

Xania

Sono felice di entrare a far parte di questa comunità. Ho sempre seguito Varesenews, perché mi ha sempre permesso di avere informazioni rapide e accurate sulla mia provincia.

Jenny

Seguo il giornale dal suo nascere, lo trovo interessante e mi aiuta conoscere meglio il territorio in cui vivo.

Elda

Bisognerebbe vivere di risate, passione e… buoni propositi e partecipare, condividere, ascoltare per saper raccontare, comunicare e informare: dovrebbe essere un’attitudine naturale per chi si occupa di giornalismo, per chi vuole essere parte di una comunità ormai globale. Credo che ora più che mai sia fondamentale conoscere e approfondire la realtà locale e lasciare che a descriversi siano le persone e i fatti!

Anna

Come si fa a non “volere tutto”, di Varese News? Soprattutto a noi acquisiti, a noi che veniamo da Milano a trascorre i nostri momenti di relax tra i vostri boschi, interessa tenerci informati su questi luoghi che amiamo. Ci siete utili. Viva l’informazione più libera possibile.

Michele Mozzati

Mi sono abbonato oggi a Varesenews per almeno tre motivi. Il primo è che sono un po’ cabiagliese, cioè di Castello Cabiaglio. Il secondo è che voglio essere informato su quello che accade nella zona. Il terzo è che la buona informazione si paga: altrimenti, con il passare del tempo la perderemo. Grazie Varesenews.

Pier Vittorio Buffa

+Varesenews, perché credo nella forza del gioco squadra, nella bellezza del territorio, nella potenza delle nuove idee e nel ruolo fondamentale di una comunicazione chiara, condivisa e responsabile. Ma anche perché sono… curiosa all’ennesima potenza!

Silvia Giovannini

Anche io mi abbono a +Varesenews perché c’è un bravo direttore! E perché Varesenews ogni giorno racconta, con professionalità e passione, del territorio e della comunità in cui viviamo.

Giorgio Gaspari

Ho deciso di abbonarmi perché Varese news significa informazione libera, aggiornata e puntuale. Un giornale che mi ha accompagnato lungo il mio percorso professionale, di più lo ha reso possibile e valorizzato.

Gianni Lucchina

Mi sono abbonato perché Varese news mi ha insegnato ad essere Glocal!

Gianluca Iannetti

Mi abbono perché Varesenews è una fonte di informazione indispensabile per il nostro territorio, che seguo fin dal suo esordio e alla quale sono affezionata. Sostenerla economicamente significa anche garantire delle risorse per nuovi progetti mi attira l’idea di far parte di una membership che contribuisce al suo sviluppo futuro e mi piacciono i servizi riservati. Insomma di motivi per abbonarsi non ne mancano di certo!

Emanuela Crivellaro, Il ponte del sorriso

Sono abbonata perchè… la mia città/provincia è la mia piccola città/provincia, ma VareseNews la porta in tutto il mondo!

Wally

Anche io mi abbono a +Varesenews perché non manca mai nella mia giornata una visita al sito di VareseNews, così ho deciso di approfittare della possibilità che sia VareseNews a farmi visita ogni giorno con la sua newsletter e di rinsaldare un rapporto già consolidato da tempo.

Guido Bonoldi, presidente Fondazione Molina

Il giornalismo della porta accanto o di prossimità, come si dice adesso, è un mestiere difficile e Varesenews lo sa fare molto bene.

Cesare Chiericati

Mi abbono a Varesenews per la sua capacità di approfondire tutto ciò che è varesino e varesotto

Marco Regazzoni

Varesenews è stato pioniere nel campo del giornalismo online e vuole continuare ad esserlo con questo nuovo progetto, che rappresenta un importante salto di qualità nel segno della partecipazione e della buona informazione al servizio del nostro territorio.

Roberto Adamoli

Varesenews è una comunità di persone, è ormai una parte dell’identità della nostra provincia e prova a rappresentarla e a raccontarla ogni giorno. Felice di farne parte

Alessandro Alfieri, parlamentare

Mi sono abbonato perchè penso che +Varesenews abbia tutte le carte in regola per essere, oltre che un ottimo giornale on-line, anche un punto di riferimento per lo sviluppo e la promozione del territorio varesino che meriterebbe anch’esso veramente un bel +….

Giovanni

Mi sono abbonato perchè mi piace condividere le gioie e le bellezze del Sacro Monte e di Varese parlandone e facendo gruppo

Mario Carabelli

VareseNews ha sempre dato voce all’associazionismo e al non profit in genere. E vogliamo che continui a farlo.

Sos Malnate

Mi abbono a Varese News, perché network per il territorio, con una grande attenzione al lavoro e al sociale.

Andrea Benzoni

…mi piace un’informazione vicina al territorio, digitale, democratica e di alta qualità.

Guja

Anche io mi abbono a +Varesenews perché credo che il buon giornalismo contribuisca a creare una migliore comunità.

Livio Lazzari

Mi abbono a varesenews perchè credo che non esista informazione imparziale se non quella a cui vengono dati i corretti strumenti, anche finanziari, per poter analizzare sempre ogni situazione a 360° senza preconcetti. Il capire in che modo migliorare quotidianamente la qualità della vita di tutti passa dall’avere a disposizione ogni giorno uno spaccato della realtà quanto più completo possibile, che non si fermi al perenne farsi raccontare solo quello che vorremmo sentirci dire.

Stefano Marchionna

Anche io mi abbono a +Varesenews perché ritengo doveroso sostenere una testata giornalistica democratica e indipendente.

Michele

Anche io mi sono abbonato a +Varesenews perché condivido il progetto e quindi lo sostengo.

Francesco Agostini

Cercando di andare sempre sotto la superficie. Partecipo in tanti modi alla vita delle nostre comunità, per questo ho scelto di abbonarmi a Varesenews: ci tengono in contatto gli uni con gli altri e mettono in circolo idee, sta a noi farne buon uso!

Elena Castiglioni

Varesenews è simbolo di casa. Ti ricorda quanto è bello essere nato a Varese, appartenere a questa comunità! Con +VN sono certo ci accompagnerà egregiamente nei prossimi anni!

Emanuele Monti, consigliere regionale

Mi abbono a VareseNews perché…il nostro territorio è stupendo, sono orgoglioso di essere marnatese, forse siamo più milanesi che varesini ma l’informazione che date è importante, anche quando si tornerà a muoversi di frequente uno sguardo sulla mia casa è d’obbligo! Forza!

Lorenzo

Anche io mi abbono a +VareseNews perché è una finestra sul nostro territorio.

Pinuccia

Io credo nell’informazione che ha il dono di renderci consci e liberi. Credo nel progetto di Varesenews ed è proprio per questo che ho scelto di dare il mio contributo.

Alice

Mi sono abbonato perché sono legatissimo al mio territorio e Varesenews é la sua voce (anche se fanno errori di battitura…)

Massimo Nicora

Leggo Varesenews perché mi informa su ciò che avviene nella nostra zona in modo completo e gradevole, senza cadere nello stile provinciale. Bene così. Questo Varesenews mi piace.

Giovanni Morandi

Mi abbono a VareseNews per…la buona redazione, molto presente sul territorio. Ottimo servizio per la comunità.

Claudia

La Croce Rossa di Luino e Valli negli anni è cresciuta anche grazie all’attenzione che Varesenews le ha sempre dedicato. Ora vogliamo dare una mano anche noi, restituendo quella fiducia dimostrata, diventando partner e sostenendo il lavoro di tutti i suoi collaboratori.

Pierfrancesco

Mi sono abbonato per avere un partner che mi informa, mi stimola e mi racconta il nostro territorio.

Silvano

Ho sempre pensato fondamentale leggere e sostenere almeno un quotidiano nazionale; non potevo che fare la stessa cosa – a maggior ragione – con l’informazione locale

Roberto

Giornale serio, fatto da persone professionalmente preparate. Buona lettura.

Marco Cavallin, sindaco di Induno Olona

Ci vuole una buona informazione per avere comunità informate e consapevoli di ciò che accade nel territorio e progettare futuro. Anche per questo Varesenews e l’informazione indipendente vanno sostenute sempre. Ad majora!

Rosy

Anche io mi abbono a +Varesenews perché è sempre sul “pezzo”.

Roberto

Io mi sono abbonata perché VareseNews è come una grande famiglia, che avvicina al territorio, una realtà proattiva, alla quale ci si sente affini e con la quale si guarda al presente, pensando al futuro. E poi perché, come VareseNews, c’è solo VareseNews!

Sonia

Mi sono abbonato a Varesenews perchè è un ottimo compagno di CONNESSIONI CONDIVISIONI e COMUNICAZIONI.

Andrea

Quando una decina di anni fa invitavo il mondo dell’informazione a non inseguire la sirena dei social, mi hanno dato del “vecchio”. In parte avevano anche ragione, ma non sulla necessità di marcare la differenza tra l’informazione seria e il chiacchiericcio diffuso e senza controllo, che in poco tempo ha partorito il «questo lo dice lei» e ha centuplicato le fake news. Ora: il mondo dell’informazione non è mai stato scevro da derive, non perdo occasione per ricordarlo, ma di base offre qualità, serietà, controllo e verifica delle fonti. E il lavoro per fare informazione di qualità ha un costo, che in questo terzo millennio sta diventando insostenibile per varie ragioni (per chi vuole approfondire, la collega Gabanelli ha mirabilmente chiarito perché il tutto gratis ha un prezzo altissimo). Personalmente sto con la scelta netta e decisa del New York Times, al cui sito si accede solo abbonandosi. Ma se sono (saranno) sostenibili, vanno benissimo anche le forme ibride. L’importante è che non venga mai meno il lavoro delle redazioni che garantiscono l’informazione: baluardo indispensabile per la democrazia e lo sviluppo di una società civile. Specie quando l’ignoranza e il pressapochismo prendono il sopravvento spinti dal populismo. Per questo scelgo di abbonarmi a Varesenews. E invito tutti a farlo.

Marino Pessina

Mi sono iscritto a VARESEWS+ perché voi e noi Sindaci in fondo siamo colleghi. Facciamo – in parte – lo stesso lavoro.Comunichiamo ai nostri cittadini notizie utili o di servizio. Ma cerchiamo anche di coinvolgerli nelle nostre scelte, di farli sognare, se riusciamo.E allora una Comunità più forte ha bisogno di una community più larga, più coinvolgente. Voi aiutateci nell’essere sempre più presenti sui nostri territori. Noi vi aiuteremo a capirne le scelte, a individuarne il cammino.

Fabio Passera, sindaco di Maccagno con Pino e Veddasca

Per informare bisogna essere informati, per guardare bisogna aprire gli occhi, per essere felici bisogna non essere soli, se un amico ti guarda restituiscigli un sorriso.

Gianfranco Fabi

Con VareseNews per sentirsi sempre a casa propria nella nostra Provincia

Massimo Mastromarino, sindaco di Lavena Ponte Tresa

Mi sono abbonata a Varesenews che seguo da tempi immemorabili perché mi piace molto far parte di una comunità, leggere cosa succede intorno a me, contribuire (come ho fatto negli anni) a far conoscere anche l’associazione di cui faccio parte come segretaria “Circolo Culturale Masolino da Panicale” e ogni tanto avvertire se trovo qualche errore di date o simili (anche questo è contribuire secondo me). Avanti così che state facendo una bellissima cosa.

Carla

Ho aderito con entusiasmo perché credo nei miei colleghi . Li conosco e sono anime Sempiterne come l’associazione che presiedo. Sempre in armonia con il battito del cuore varesino.

Simona

Non smettete di pensare. Siate voci fuori dal coro. Un uomo che non dissente è come un seme che non crescerà mai.

Roberto

Amo il cambiamento nutrito da radici profonde e valori universali come VareseNews: con lo sguardo in alto e i piedi sulla terra.

Giuseppe

Mi abbono perché alzo l’asticella della mia informazione, con una serie di servizi esclusivi riservati agli abbonati. Varesenews ha fatto tanto in 20 anni, ora qualcosa posso fare io.

Stefano

Mi sono abbonata a VareseNews perché vi leggo da sempre e desidero sottolineare così il vostro ottimo lavoro.

Fabrizia

Anche io mi abbono a +Varesenews perché oltre 200 articoli pubblicati nell’ultimo quinquennio che trattano le problematiche di conservazione e gestione della fauna sono un vero e proprio record di informazione. Un coinvolgimento attento e innovativo dell’opinione pubblica su un tema, quello dell’interazione uomo-fauna, che diverrà sempre più centrale nel prossimo futuro. Bravissimi!

Adriano

Dall’Italia o dall’estero, VareseNews mi ha sempre permesso di restare informato su quello che succede ‘vicino a casa’. Perché anche l’informazione locale possa essere di sempre maggior qualità, mi sono abbonato a +VareseNews.

Marco

Mi abbono a Varesenews perchè è uno strumento di partecipazione al territorio a fianco di tutti i Comuni, anche quelli piccoli, per concretizzare il nostro impegno istituzionale nell’informare e coinvolgere le comunità locali sulle principali attività, progetti, difficoltà e obiettivi.

Alessandro Boriani, sindaco di Luvinate

Conoscevo da anni VareseNews, ma ne ho apprezzato particolarmente la capacità comunicativa in occasione del mio Viaggio (in maiuscolo non per errore) Overland Italia-Australia, senza prendere aerei. Ho proposto alla redazione di inviare, come fatto per altri media, regolari aggiornamenti. Desideravo in questo modo amplificare il messaggio di non rinunciare ai sogni al di la delle difficoltà e dell’età anagrafica. L’iniziativa ha avuto un risultato che non mi aspettavo. Sono stato contattato da amici che non sentivo da anni. Addirittura un’amica che segue VareseNews dal PORTOGALLO ha scritto alla redazione chiedendo il mio indirizzo email privato per ricontattarmi. Complimenti davvero. Aderisco quindi a questa nuova iniziativa con entusiasmo!

Giorgio

Mi abbono a Varesenews perché in questi 20 anni è cresciuto con me. Ho conosciuto giornalisti capaci con cui ho potuto condividere non solo notizie ma storie di Persone e di Comunità che operano, giorno dopo giorno, per un futuro migliore e più giusto.

Silvio Aimetti, sindaco di Comerio

Per me Varesenews è stato sempre la mia finestra sul territorio. Oggi diventa anche il suo agorà.

Sergio

Sono un lettore di Varesenews da più di 15 anni. Mi abbono perché questa è un’opportunità per sostenere nuovi progetti e soprattutto per contribuire all’assunzione di giovani in seno ad una redazione dove potranno crescere e affermarsi

Pierre

Anche io mi sono abbonato a VareseNews per rimanere aggiornato sul territorio direttamente grazie alla tecnologia, e per la garanzia d’informazione.

Luca

Mi abbono perché è giusto supportare una realtà che dà tanto al territorio sia a livello di informazioni che visibilità, un modo diverso di fare informazione; fruibile ed immediato!!

Oreste

Anch’io mi abbono a + Varesenews perché si è rivelata una presenza molto utile, critica e mai pregiudizialmente polemica. Un necessario mezzo di comunicazione e dialogo per irrobustire il senso di comunità. Con l’auspicio che interpreti sempre di più la nostra realtà territoriale in connessione con la Lombardia nord occidentale e la forza di Milano. Non solo cronaca ma visione culturale e sociale

Giuseppe Adamoli

Mi sono iscritto a Varesenews perché lo leggo da anni e adesso credo sia giusto dimostrare il mio apprezzamento.

Renzo

Anche io mi abbono a VareseNews perchè…è una presenza quotidiana e sono felice che sia così. É la voce che da eco alle nostre voci.

Lara

Mi sono abbonato perchè mi piace l’idea di partecipare attivamente ad un progetto innovativo e comunitario con lo scopo di valorizzare il territorio e rendere partecipi i cittadini degli avvenimenti che sono davvero di interesse di tutti.

Matteo

Mi abbono perchè grazie a VN ho scoperto e imparato ad apprezzare di più la provincia dove vivo, grazie soprattutto alle rubriche: tempo libero, 141 tour e alle bellissime foto che postate.

Francesco

Anche io mi abbono a Varesenews perché, oltre ad informarmi sulla cronaca, mi aiuta a conoscere il territorio nei suoi aspetti più significativi e di valore, che generano un senso di appartenenza e di comunità.

Tino

VareseNews é Chiaro…Preciso… Puntuale… Sempre sul pezzo… e ci tiene compagnia.

Denny

Giornalista, per tanti anni ho lavorato a Varesenews. Una comunità a cui ho partecipato con tanta passione e che ora ritrovo come abbonato. Mi piace perché è locale, ma con lo sguardo sul mondo.

Roberto

Anche io mi abbono a Varesenews, in quanto ritengo la stampa, se fatta bene, utile come mezzo di comunicazione per qualsiasi evento. Il vostro quotidiano è fatto molto bene. Complimenti.

Matteo

Anche noi de La Provvidenza abbiamo scelto Varesenews.

Luca

Mi abbono perché le nuove iniziative per il nostro territorio vanno sempre sostenute. Soprattutto quando sono buone!

Marcello Vitella

Mi sono abbonato perché Varesenews è uno dei primi giornali di informazione che ha saputo innovare il linguaggio e le modalità della comunicazione giornalistica. Continua a svolgere un ruolo di stimolo critico, valorizza i giovani e il mondo della scuola anche con iniziative dedicate ai più giovani per favorire una cultura critica del digitale e dell’informazione.

Benedetto

Oggi mi abbono a Varesenews perché l’attenzione che la testata pone nei confronti delle piccole realtà come la nostra, contribuisce a darci la forza per andare avanti.

Marco Dolce, sindaco di Duno

Mi abbono perché la stampa locale di qualità è il primo argine alla disinformazione e perché un’opinione pubblica informata è una premessa della democrazia. Ma mi abbono anche per l’affetto che ho per Varesenews, perché leggerlo è una bella abitudine a cui non rinuncerei

Mauro Sabbadini, presidente Arci

Aderisco volentieri a favore di una stampa libera e in segno di riconoscenza verso il lavoro di tanti colleghi

Alessandra

Mi abbono a Varesenews perchè credo in questo progetto e convintamente lo supporto. Spero ci sia sempre una continuità di valorizzazione della realtà varesina tramite un giornale nato dal basso, ma cresciuto davvero in maniera esponenziale grazie all’idea e all’utilizzo della rete e ora del digitale. Sin dall’inizio ho creduto in questo progetto stando vicino a Marco e ai suoi collaboratori che con grande impegno hanno creduto e dato un valore aggiunto al giornalismo di questa statica città. Fattore non secondario tra i primi a livello nazionale.

Renzo

Anche io mi abbono a Varese News perché dare voce al territorio significa guardare lontano.

Milo

Mi sono abbonata a +VareseNews per avere sempre un filo diretto con il territorio in cui vivo.

Marina

Mi abbono a Varesenews perché in un mondo sempre più interconnesso, la dimensione locale ed il radicamento territoriale rivestono sempre più valore ed importanza.

Matteo Bianchi, parlamentare

Mi sono abbonato perché trovo molto interessante e innovativa l’idea di una newsletter aperta al contributo dei lettori. Un progetto coerente con l’ormai lunga tradizione creativa e democratica che, fin dai primi passi, ha caratterizzato Varesenwews e particolarmente utile oggi nel desolante panorama massmediatico. Ho sempre sostenuto la magnifica avventura di Marco Giovannelli e Michele Mancino, a maggior ragione intendo farlo oggi, nel momento in cui più che mai si avverte il bisogno di una informazione libera, intelligente, innovativa, capace di cogliere e interpretare correttamente ciò che accade, a partire dalla realtà locale. I miei migliori auguri a tutto lo staff di Varesenews. Un bel collettivo di donne e uomini quotidianamente impegnati nella realizzazione di un progetto straordinario che ai successi conseguiti finora potrà sicuramente aggiungerne altri in futuro.

Rocco

Anche io mi sono abbonata a Varesenews perché so che ci lavorano validi professionisti che fanno giornalismo di qualità

Margherita

Mi sono abbonato a “Varesenews” perchè sono convinto che sostenere l’informazione GLO-CALE è sentirsi parte di una comunità in cammino

Riccardo

Mi sono abbonato perchè… avere la visione plurale e sempre fresca di VareseNews, aiuta a superare momenti cupi e guardare oltre

Nicola

Perchè rispecchia fedelmente il dinamismo e la vita reale della nostra provincia. Perchè regala emozioni, iniziative culturai e sportive sempre aggiornate e veritiere. Perchè mi ha insegnato a dialogare con il mondo del giornalismo dei reportage, blog e scoop.

Giacomo

Anche io mi abbono a Varesenews perché sostenere la stampa libera è un dovere prima che un piacere. Sostenere anche se in piccola parte chi fa informazione significa garantire una pluralità di voci.

Michela

Ho scelto di abbonarmi a piùVareseNews perché negli anni è stata in grado di costruire una bellissima comunità e perché è in grado di raccontare il nostro territorio andando oltre la notizia

Samuele Astuti, consigliere regionale

Varesenews ha parlato di e praticato costruzione di comunità e valorizzazione del territorio prima che questi concetti divenissero di uso talmente comune da trasformarsi quasi in abuso. L’ha fatto combattendo la “sindrome del pasticcino” di questa provincia senza scivolare nella megalomania o nel localismo. Ecco perchè la chiamata di oggi ad un passo avanti dei lettori mi sembra coerente col percorso intrapreso. Spesso Varesenews ha indovinato i tempi dei progetti, credo e spero avvenga anche in questo caso: il dibattito sulle voci di ricavo, ma prima ancora sulle modalità di offerta, di chi fa informazione è molto interessante in tutto il mondo. Le fonti di informazione a cui sono abbonato non sono molte: l’edizione digitale del New York Times e del Guardian, i mensili La Nuova Ecologia e Altreconomia. Fino ad aprile di quest’anno Rep. Aggiungo Varesenews con grande piacere. Del resto ANCHE IO mi sentivo già parte della vostra comunità.

Marco

Anche io mi abbono a +Varesenews perché… quando ancora non avevo una carriera, la sua redazione ha creduto in me, e mi ha insegnato l’importanza di essere utili alla comunità di cui facciamo parte.

Simone

Mi sono abbonato a Varesenews perchè il buon giornalismo è fatto di impegno passione e dedizione. Ma soprattutto è fatto di belle persone. Non credo ci sia molto da aggiungere. Grazie!

Matteo

Anche io mi abbono a VareseNews perché credo in quel che fate! In bocca al lupo a tutto lo staff!

Leonardo

Giornalista, scrivo libri, racconto storie di provincia sui social, riparo e costruisco biciclette, organizzo pedalate. Anche io ho lavorato a Varesenews e mi sono abbonato perché il giornalismo a misura di persona va sostenuto in ogni modo.

Lorenzo

Ho scelto di abbonarmi a Varesenews perchè è il mio punto di riferimento giornaliero per tenermi aggiornato sulla mia città, al mattino e alla sera dedico sempre 10 minuti per leggere le notizie.

Lucio

Varesenews è un gruppo di persone che fa molto più che informare. Supporta, promuove, fa cultura. Abbonarsi non è solo restituire qualcosa ma essere certi che continueranno a fare tutto questo sempre meglio.

Giorgio

Mi abbono a +VareseNews perché la ritengo una validissima fonte di notizie ed aggiornamenti locali e nazionali, ho apprezzato molto il lavoro fatto sopratutto in quest’ultimo anno in cui ogni giorno facevo affidamento alle numerose notizie che non mi facevano mai sentire solo, sopratutto nei momenti più delicati.

David

Mi abbono a VareseNews perchè è la mia finestra sul mondo!

Elena

Mi sono abbonato a VareseNews perchè amo il posto in cui sono cresciuto e in cui vivo, e VareseNews è la miglior finestra su questo splendido angolo di mondo (e in più ci lavora mio fratello).

Stefano

Mi abbono per sostenere un progetto importante per la città in cui vivo e per riconoscere concretamente il valore del lavoro e dell’impegno dei collaboratori di VareseNews

Caterina

Anche io mi abbono a Varesenews perché siete l’informazione più puntuale della provincia che io amo.. inoltre Tommaso Guidotti mi ha gentilmente invitato a iscrivermi pena panchina a vita…. forza bidone ;)

Michele

Anche io mi abbono a Varesenews perché è un riferimento per l’informazione ed e partner del concorso letterario Scrivi l’amore – Premio Mario Berrino.

Davide

Mi sono abbonata a Varesenews perché voglio essere informata. E mi piace che l’informazione sia curata, attenta e tempestiva. Che racconti il mio territorio e non solo. Perché posso fidarmi di quello che leggo.

Barbara

Mi abbono a Varese News perchè da tempo ormai mi fa compagnia nelle mie pause caffè e nei momenti che dedico all’informazione. Inoltre amo il mio territorio e desidero rimanere informato su ogni aspetto di esso. Varese News da un contributo fondamentale alla crescita della nostra zona, perchè non dare noi stessi una mano alla crescita di Varese News?

Vincenzo

Anch’io mi abbono a Varesenews perché è uno strumento imprescindibile e altamente professionale per essere costantemente aggiornati in maniera puntuale e precisa sul territorio in cui vivo e opero.

Francesco

Mi sono abbonato perché se cerco un’informazione libera, pertinente, e di persone che conoscono ed amano la nostra zona di Varese, penso a Varesenews. Buon lavoro!

Giampaolo

Anche io mi abbono a Varesenews perché la libertà ha un costo. Perché sarà possibile ancora di più leggere approfondimenti e confrontarsi.

Raffaele

Io ho fatto la mia scelta, +Varesenews…e tu cosa aspetti?

Paolo

Mi abbono perché fin dai tempi di studio e lavoro all’estero in cui l’ho conosciuto, Varesenews è stato un punto di riferimento per mantenere un legame forte con la mia terra. Dal mio ritorno posso dire che il legame si è rafforzato e, anche se sembra strano dirlo di un giornale online, lo considero un amico: ti informa, ti dice come stanno le cose e, soprattutto, ti sa anche ascoltare.

Massimiliano

Bergamasco di Nascita , Varesino di Adozione Ho fatto l’abbonamento a Varesenews con piacere, sicuro che così facendo avrò modo di condividere notizie, informazioni e appuntamenti della mia città sempre puntualmente e in qualsiasi momento.

Antonio

Anche io mi abbono a +VareseNews perché… libertà è partecipazione.

Giulio

ANCHE IO mi abbono a +Varesenews per essere sempre aggiornata sulle notizie GLOCAL.

Cristina

Leggo VareseNews perché è la prima testata alla quale penso, quando voglio conoscere che cosa succede nel mio territorio.

Anna

Anche io mi abbono a +VareseNews perché… per me VN è un punto di riferimento di informazione quotidiano. Ho avuto la fortuna di conoscere buona parte della redazione e di vedere il “dietro le quinte” grazie ad un progetto di formazione nel lontano 2007. Ho continuato negli anni a leggere ed a seguire le attività, VareseNews è sempre stata attenta alle vicende locali di cui spesso sono portavoce come consigliere comunale. Siamo cresciuti insieme: ognuno per la sua strada, oggi ci ritroviamo qui su +VareseNews perché siamo parte da sempre della stessa comunità.

Tommaso

Mi sono abbonato a +Varesenews perché informare e informarsi oggi vuol dire fare parte di una community

Davide

+VareseNews un progetto che risveglia il senso di appartenenza, un piacere farne parte.

Aldo

Sono abbonato perché è gran bella esperienza di giornalismo locale e sviluppo di editoria digitale. Un lavoro continuo di elaborazione delle opportunità che le nuove tecnologie consentono di applicare all’informazione, e che ha portato Varese a essere un punto di riferimento nel settore.

Fabio Fimiani

..anche i cecati leggono Varese News.

Valerio

Mi sono abbonato a Varesenews per sentirmi parte di una realtà che garantisce un’informazione di qualità nella provincia in cui abito.

Giorgio

A Varesenews sono molto legata, perché ci ho lavorato e perché nella redazione posso dire di avere ancora degli amici, persone che sono state importanti nella mia formazione. Se mi sono abbonata non è solo per una questione di sentimento (o non solo per quello), ma per sostenere un’informazione locale di qualità.

Catia

Mi sono abbonato a Varesenews perchè a mio parere è un quotidiano ben fatto, con moltissime notizie tempestive su tutta la provincia in cui vivo. Questo per me è un valore e abbonandomi ho avuto la possibilità di tornare a fruirne in modo veloce su tutti i device, evitando il rischio di impoverire un prodotto ricco e ben fatto che mi piace così com’è.

Dario

Anche io mi abbono a +Varesenews perché … è parte della mia vita e la vita non ha prezzo!

Federico