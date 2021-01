Era originario del Varesotto l’uomo ucciso dalla compagna in provincia di Rovigo

È originario della provincia di Varese la vittima della tragedia famigliare che si è consumata a Polesella, in provincia di Rovigo, martedì sera 26 gennaio. Secondo quanto stanno ricostruendo i carabinieri, Costantino Biscotto, 55enne originario di Varese, sarebbe stato ucciso dalla compagna in seguito ad un diverbio in casa.

La compagna, dopo i fatti che hanno portato alla morte dell’uomo e sui quali stanno facendo luce le autorità, avrebbe cercato anche di farla finita inalando i fumi del gas della propria auto. L’hanno fermata i carabinieri intervenuti in seguito alla segnalazione dei vicini. Proprio i carabinieri, dopo aver salvato la donna, hanno perlustrato l’abitazione scoprendo il corpo dell’uomo ormai privo di vita.

Il 55enne faceva il rappresentante di prodotti alimentari per un’azienda che commercializza un marchio molto noto. Nell’appartamento sono stati ritrovati dai carabinieri e sequestrati i coltelli utilizzati nel litigio.