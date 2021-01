Rami pericolanti in via Gramsci a Rescaldina, strada chiusa al traffico

Rami pericolanti in via Gramsci a Rescaldina. Domenica 3 gennaio i Vigili del Fuoco di Legnani hanno effettuato un sopralluogo a seguito di una segnalazione relativa ad alcuni rami che si sono spezzati appoggiandosi sugli altri e sono quindi a rischio caduta.

Gli uomini del distaccamento di via Leopardi non hanno però ritenuto necessario intervenire e la messa in sicurezza degli alberi verrà quindi effettuata nella giornata di domani, lunedì 4 gennaio. Nel frattempo il tratto di via Gramsci compreso tra via Manara e viale dei Kennedy è stato chiuso al traffico in via precauzionale e l’invito che arriva dall’amministrazione comunale è quello di prestare attenzione.

Quello in via Gramsci non è stato l’unico intervento odierno in paese per i Vigili del Fuoco di Legnano, che intorno all’ora di pranzo avevano già spento un principio di incendio alla canna fumaria di un’abitazione in via Alberto da Giussano.