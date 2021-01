Serie D: Caronnese in casa, trasferte insidiose per Legnano e Castellanzese

Prosegue senza soste il campionato di Serie D e il Girone A, archiviato il turno infrasettimanale, tornerà in campo domenica 24 gennaio (ore 14.30) per la sedicesima giornata.

CARONNESE – LAVAGNESE

La Caronnese cerca il pronto riscatto dopo la sconfitta in casa del Gozzano e ritrova il campo amico di Caronno Pertusella per sfidare la Lavagnese. I rossoblu cercheranno i tre punti per non perdere terreno dalle prime posizioni ma i bianconeri liguri saranno un avversario davvero ostico, che arrivano con il morale altissimo dopo la convincente vittoria 2-0 nella sfida ligure contro l’Imperia.

FOLGORE CARATESE – LEGNANO

Vuole trovare continuità il Legnano e ripetere il risultato positivo ottenuto mercoledì contro il Fossano. I lilla cercano altri tre punti per ripartire di slancio e guadagnare posizioni in classifica, ma in casa della Folgore Caratese non sarà semplice. I brianzoli sono in ripresa dopo un inizio difficile, hanno una striscia positiva aperta da cinque giornate, delle quali quattro vittorie. È stato fino a qui un percorso simile quello delle due formazioni, per una sfida che si prospetta come una delle più interessanti di giornata.

PDHAE – CASTELLANZESE

Trasferta in Valle D’Aosta per la Castellanzese, al cospetto della rivelazione del Girone A fino a questo momento. I neroverdi saranno feriti dopo la brusca interruzione della striscia di vittorie subita in casa contro il Sestri Levante. Anche i valdostani hanno conosciuto il sapore amaro sella sconfitta nel turno infrasettimanale a Saluzzo. Sarà quindi una gara tra squadre spinte dalla voglia di rifarsi. Due squadre che giocano bene e stanno portando avanti una stagione positiva, per un match che si prospetta equilibrato.