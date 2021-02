Adriano Gilardone: conoscere la statistica attraverso consulenza, lezioni online e corsi professionalizzanti

Il professor Adriano Gilardone dal 2007 si occupa di consulenza statistica e formazione tramite preparazione di corsi e lezioni. Dal 2013 la sua attività di formazione si svolge interamente online: le lezioni online di adrianogilardone.com e i corsi si articolano principalmente in tre categorie, quali consulenze statistiche, corsi excel e corsi SPSS.

Come sono strutturati i corsi del professor Adriano Gilardone e quali sono i vantaggi che offrono

I corsi in consulenza statistica si prefiggono l’obiettivo di facilitare la comprensione dell’analisi statistica e si rivolgono anche a chi non gode di una particolare dimestichezza con i software per la creazione di test, tabelle e grafici. La consulenza statistica offerta dal professor Gilardone ha il vantaggio di essere trasversale perché, non basandosi su dati specifici, riesce a fornire un metodo adattabile a qualsiasi settore.

Le fasi in cui si sviluppa la consulenza del professor Adriano Gilardone sono:

preparazione: come reperire e catalogare i dati nel modo corretto

pulizia dei dati: come strutturarli ed analizzarli

analisi: tecniche da utilizzare per realizzare un’adeguata analisi statistica

reportistica: presentazione dei dati attraverso report.

Corsi così pensati, inoltre, hanno l’ulteriore vantaggio di saper raccogliere ed elaborare i dati in file organizzati e distinti, facilmente consultabili anche dai meno esperti.

Anche i corsi excel sono articolati in diversi livelli di difficoltà proporzionali ai livelli di competenza e abilità acquisite nei vari ambienti excel. I corsi includono anche la preparazione di programmi che aiutano ad automatizzare i processi e soprattutto a far acquisire la metodologia di ragionamento che consente di comprendere il funzionamento di excel e dunque migliorare le abilità nell’utilizzo.

Il professor Adriano Gilardone propone percorsi singoli pensati per fronteggiare le precise esigenze di utilizzo del programma, mettendo a disposizione il materiale supportato da esempi puntuali e concreti.

Le fasi che accompagnano i corsi dedicati alla conoscenza di excel:

approccio logico: comprensione della logica su cui si basa excel

costruzione della base: vera e propria introduzione dell’ambiente excel, spiegazione delle formule più comuni, strutturazione dei dati, creazione di tabelle e grafici, affiancando alla parte teorica anche esercizi progressivi

intermedio: spiegazione di formule avanzate, concatenazione di formule, creazione di programmi per la gestione e l’analisi dei dati

avanzato: procedimento nel quale vengono affrontate tecniche statistiche avanzate per l’analisi dei dati con il supporto di componenti aggiuntivi come “Analisi dati”, “Risolutore”, “PhStat”.

I corsi SPSS, invece, sono stati gli ultimi ad essere introdotti dal professor Adriano Gilardone, nel 2012, poiché costituiscono un nuovo approccio all’utilizzo di un potente strumento di analisi che permette di fare statistiche avanzate, prefiggendosi lo scopo di far apprendere le modalità d’uso di questo software, che in virtù della sua interfaccia grafica, rende il lavoro molto più semplice e immediato.

Anche questi corsi sono pensati per risolvere le esigenze singole dell’utente: sono infatti orientati alla conoscenza delle tecniche statistiche di base e finalizzati alla preparazione di argomenti specifici. L’approccio fondamentale del corso consiste nella strutturazione del dataset in maniera efficace, affinché l’analisi successiva sia soddisfacente e produttiva.

I corsi di Statistiche descrittive convergono sui seguenti ambiti: media, moda, mediana, quartili, deviazione standard, asimmetria, curtosi, distribuzioni di frequenza, grafici, adattamento distribuzioni.

Quelli in Statistiche bivariate invece approcciano alla spiegazione delle tavole di contingenza, test del chi-quadrato, indici di connessione, test a campioni indipendenti, test a campioni appaiati, anova univariata, ancova, correlazione di Pearson, regressione lineare semplice, regressione logistisca semplice, stima di curve.

Le Statistiche multivariate approfondiscono aree tematiche quali anova (multivariata, a misure ripetute, mista, logistica, di Poisson), regressione (lineare multipla, logistica multipla, di Poisson), mediazione, moderazione e modelli misti.

Altre tecniche che completano i corsi del professor Gilardone comprendono l’analisi delle componenti principali, alpha di cronbach, analisi delle corrispondenze, cluster analysis, analisi del discriminante, test non parametrici.