Caldaie murali a condensazione: quali sono i vantaggi

Le caldaie murali si classificano in due categorie differenti: caldaie tradizionali e caldaie a condensazione.

Ogni categoria si differenzia per le modalità di funzionamento, il rendimento energetico, i costi e la percentuale di inquinamento.

La principale differenza tra le caldaie tradizionali e quelle a condensazione consiste nel recupero del calore dei fumi di combustione.

Le caldaie tradizionali utilizzano solo una parte del calore ricavabile dai fumi di combustione, perché la condensa potrebbe diventare una causa di corrosione. Il vapore acqueo viene disperso nell’ambiente attraverso il camino o la canna fumaria.

Gli impianti a condensazione sono realizzati con lo scopo di sfruttare i fumi prodotti dalla combustione del gas, recuperando parte del calore latente dei fumi prima che vengano espulsi all’esterno. Questo funzionamento rende le caldaie murali a condensazione le migliori caldaie da utilizzare per un impianto di riscaldamento eco-sostenibile e per un rendimento ottimale.

I vantaggi delle caldaie murali a condensazione e dove installarle

Le caldaie murali a condensazione migliori devono il loro successo alla tecnologia con cui sono state sviluppate, che permette di ottimizzare il riscaldamento in casa. Impianti come questi sono sempre più diffusi nelle abitazioni e spesso sostituiscono i classici impianti di riscaldamento tradizionali.

La caldaia a condensazione permette di ridurre i consumi di gas con rendimenti ottimali a lungo termine, perché sfrutta il vapore acqueo e la condensa creata dalla combustione che permette un risparmio immediato di energia, una riduzione di inquinamento ambientale e delle migliori prestazioni.

Il vapore acqueo prodotto dalla combustione si presenta con un elevata temperatura, ma le caldaie murali a condensazioni riescono a raffreddare il vapore e ad utilizzarlo come nuovo combustibile, producendo emissioni a bassa temperatura.

Esistono in commercio molti modelli di caldaie a condensazione, adatti per ogni tipo di abitazione e presentano una potenza diversa per ogni soluzione: sono ideali, ad esempio, per le famiglie che necessitano di grandi quantità di acqua calda e con una disponibilità immediata, dunque ottime in particolar modo per le famiglie numerose.

Questo tipo di caldaie sono presenti anche nei piccoli appartamenti perché permettono di riscaldare velocemente la casa senza consumare una grande quantità di energia. La caldaia a condensazione è perfetta per i mini-appartamenti perché può essere installata sia all’interno che all’esterno, in questo modo è possibile anche ottimizzare gli spazi.

Le caratteristiche delle caldaie murali a condensazione

Riassumendo in pochi punti i principali vantaggi di una caldaia murale a condensazione, potremmo dire che le sue caratteristiche garantiscono: