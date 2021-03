“Giù le mani dalla scuola”. La protesta dei genitori davanti alle De Amicis di Busto Arsizio

Ore 13, davanti all’istituto comprensivo De Amicis di via Pastrengo ci sono alcuni genitori ma non ci sono voci di bambini urlanti che escono da scuola. I bambini sono a casa e stanno finendo la loro lezione a distanza davanti ad un computer.

A rappresentare il loro disagio e quello di migliaia di famiglie in difficoltà tra lavoro e didattica a distanza sono alcune mamme e papà che hanno deciso di inscenare una protesta per far sentire la loro voce: «Giù le mani dalla scuola. Ci avevate promesso che non avreste toccato la scuola, ci avevate detto che era sicuro portare i nostri figli a scuola e adesso ci ritroviamo con gli istituti chiusi e bambini e ragazzi a casa. Loro sono il futuro».

Sono una ventina i genitori che si sono radunati con i loro cartelli, un papà e una bambina leggono un messaggio che è un urlo di dolore verso una situazione che danneggia tutti: in primis i bambini, in special modo quelli che hanno fatto il passaggio dall’asilo alla primaria di primo grado e quelli che dalla quinta sono passati alla secondaria di primo grado: «Gestire questi passaggi è già difficile con la scuola in presenza, ora è impossibile».

Una mamma ci racconta del proprio figlio con Adhd diagnosticato (deficit di attenzione e iperattività) che non ha la possibilità di poter fare scuola in presenza: «Per questo tipo di diagnosi non c’è insegnante di sostegno e così lui non rientra tra i bambini che hanno bisogni educativi speciali. Non riesce a seguire le lezioni, disturba e la maestra ha già minacciato sanzioni nei suoi confronti ma per noi genitori è davvero difficile lavorare e seguire un bambino con bisogni come i suoi in dad».

I problemi sono anche quelli dei genitori che hanno figli alle scuole secondarie di primo grado: «I nostri figli erano più al sicuro a scuola, dove ci sono regole da seguire e protocolli di sicurezza precisi che i ragazzi rispettano – racconta un papà -. Lasciandoli a casa questi ragazzi poi cercano la socialità e si ritrovano in gruppetti dove non rispettano le regole. Noi genitori non possiamo seguirli come ombre, se dobbiamo anche lavorare».

Le mamme e i papà che si sono ritrovati questa mattina non hanno intenzione di mollare e pensano già ad altre iniziative per fare pressione, anche in coordinamento con altri poli scolastici cittadini: «Per noi la scuola va riaperta. Se non subito, almeno dopo Pasqua. Ci sono già segnali che ci dicono che aprile sarà come marzo. Non ce lo possiamo permettere: il futuro dei nostri figli viene prima dei centri commerciali o dei tabaccai».