La Uyba ci prova ma Scandicci espugna Busto: primo punto playoff per le toscane

Cominciano in salita i playoff della Unet e-work: Busto Arsizio perde per 2-3 (25-17, 15-25, 30-28, 22-25, 13-15) la gara 1 dei quarti di finale dei playoff contro la Savino del Bene Scandicci che mette così a segno il primo tassello per conquistare la semifinale.

Partita dalle mille sfaccettature e sicuramente combattuta. Partono meglio le padrone di casa giocano il primo set con maggiore lucidità e attenzione, mentre le toscane non riescono a entrare in partita. Nel secondo set protagonista è stata Scandicci, che è migliorata in ricezione e ha innescato maggiormente le sue centrali, anche se ha perso Popovic che si è infortunata alla gamba destra. Terzo set in equilibrio e terminato a favore di Busto, solo ai vantaggi, mentre nel quarto la Uyba sbaglia tanto, recupera sul finale ma regala il punto decisivo alle toscane. Al quinto set si gioca punto a punto ma ad avere la meglio è Scandicci.

Una partita, nel complesso, dove entrambe le formazioni commettono errori ma combattono fino all’ultima palla e forse ha vinto la squadra che ha sbagliato meno. Sul cammino delle Farfalle ha forse influito anche la fatica, mentale e fisica, della semifinale di Champions che ha assorbito tante energie lasciando pochi giorni per preparare una serie playoff tutt’altro che semplice.

Ottima prestazione di Mingardi (24 punti) che scalda subito il braccio e bombarda la metà campo toscana. Bene anche la capitana Alessia Gennari (12) che ci mette il cuore. Ottima prestazione anche per la centrale Stevanovic (19 punti). In generale voto positivo per tutte le biancorosse che dimostrano tanta determinazione e che sicuramente giocheranno gara 2 con altrettanta grinta. Coach Barbolini ha sfruttato al meglio tutte le potenzialità della sua panchina e ha letto bene tutte le fasi fondamentali della gara. MVP della partita Stysiak che segna 25 punti, seguita da Pietrini (16) e Vasileva (14).

Al termine della partita a commentare la gara, il capitano biancorosso Alessia Gennari: “Scandicci non è mai calata. Noi non siamo state brave ad approfittare del vantaggio. Dobbiamo trovare più costanza nel cambiopalla e sistemare qualcosa nel muro. mercoledì ce la giocheremo. Dobbiamo cercare di tirare più forte in servizio per metterle in difficoltà”.

Appuntamento mercoledì 31 marzo a Scandicci con gara 2 (inizio partita ore 17:30).

La partita

Coach Musso schiera Poulter in regia in diagonale con Mingardi, Olivotto e Stevanovic al centro, Gennari e Gray in attacco, Leonardi libero.

Il primo set inizia subito bene per le padrone di casa che di portano sul 4-1. Sul 9-4 Barbolini ferma per provare a dare una scossa alle sue ragazze. Al rientro in campo le farfalle scappano sul +7 (11-4). Le toscane non si arrendono e piano piano recuperano terreno (16-13) ma le biancorosse hanno grinta e scappano sul 20-13. Qualche errore di troppo della Uyba concede il 20-16 alle ragazze di Barbolini. Sul finale l’attacco di Stevanovic e l’errore in battuta di Lubian chiudono 25-17.

Il secondo parziale inizia con Scandicci avanti 1-3. Gennari e compagne faticano un po’ e sul 4-8 è Musso a fermare il gioco. Al rientro in campo Busto con Mingardi a servizio mette in difficoltà la ricezione toscana (7-8 e time out per Barbolini). Gennari e compagne si innervosiscono un po’ per alcune chiamate dell’arbitro e sul 7-12 Musso deve usare anche il secondo time out per riportare tranquillità e testa sul gioco. Sul 9-15 dentro Escamilla su Gray. Nella metà campo biancorossa qualcosa si è rotto e Scandicci ne approfitta (9-19). Musso prova anche a cambiare la regia mettendo in campo la giovane Bonelli su Poulter e Herrera Blanco su Olivotto. Sul 10-20 Popovic atterra male da un attacco (problema al ginocchio destro) e lascia il campo sorretta dallo staff medico. Finale in discesa per Scandicci che chiude con Pietrini 15-25.

Buon inizio di terzo set per la Uyba avanti per 3-1 ma Scandicci non ci sta e ricuce subito le distanze (6-5). Sull’8-5 Barbolini ferma il gioco per spezzare il ritmo e per dare indicazioni alle sue. Nota positiva per Scanducci che rivede in campo Popovic che fortunatamente non si è infortunata in modo grave (9-7). Fase centrale punto a punto con le due formazioni che fanno vedere bel gioco e azioni lunghe e combattute (15-15). La Uyba prova a scappare e sul 19-16 Barbolini ferma ancora una volta il gioco. Finale punto a punto 21-20). Finale al cardiopalma con entrambe le formazioni intenzionate a giocare fino all’ultima palla. Mingardi mette a terra il 24-22 e poi spara fuori (time out Musso). Malinov annulla tutto e si va ai vantaggi, dove entrambe le formazioni si danno battaglia. Hal a meglio la Uyba ce chiude con l’attacco di Stevanovic e il murone di Gennari (30-28).

Inizio equilibrato del quarto set con le due formazioni che si rincorrono punto a punto (5-6). Scandicci prova a mettere distanze e sull’11-13 Musso ferma il gioco per dare indicazioni alle sue. Sul 13-13 scontro fortunatamente senza conseguenze tra Leonardi e Mingardi. Scandicci ingrana la marcia e va a +4 (13-17). Sul 14-18 Musso schiera Herrera Blanco su Olivotto. Sul finale la Uyba riesce a recuperare terreno approfittando dei tanti errori delle toscane, costringendo Barbolni a fermare il gioco (19-22). L’attacco di Styiak e l’errore di Gray chiudono il set (22-25) e portano la partita al tie break.

Tie break – Buon inizio per le farfalle che si segnano il 2-0. Si gioca punto a punto e si arriva al cambio campo con il murone di Stevanovic (8-6). Ancora spettacolo in campo in una sfida entusiasmante e che dimostra la grande voglia di entrambe le formazioni di conquistare la vittoria (11-11). Pietrini mette in campo il 13-14 e Musso ferma il gioco. Stysiak schiaccia a terra il 13-15.