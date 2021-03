“Niente da dichiarare” ma in auto c’era il tesoretto, fermati in dogana a Como

“Non abbiamo nulla da dichiarare” ma in auto avevano un piccolo tesoretto: nelle scorse ore, presso il valico autostradale di Como-Brogeda, è stata rinvenuta la somma complessiva di 121.985 euro portata al seguito da due cittadini italiani residenti in Germania, che viaggiavano sulla stessa auto in direzione dell’Italia e che avevano, entrambi, dichiarato di non portare con sé denaro contante.

A seguito del controllo scaturito a fronte della dichiarazione resa dai transitanti, invece, nei

rispettivi bagagli personali, sono state trovate banconote per un importo pari a 53.350 euro e a

68.635 euro, prevalentemente in tagli da 500 euro. In mancanza delle condizioni per consentire

ai trasgressori di accedere al beneficio dell’oblazione immediata, si è dovuto procedere, nei

termini di legge, al sequestro del 50% dell’eccedenza, pari, rispettivamente, a 21.700 euro e 29.320 euro.

Tali somme sono trattenute a garanzia del pagamento delle sanzioni amministrative determinabili dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in una misura che può andare dal 30% al 50% dell’eccedenza stessa.

L’attività posta in essere, volta a garantire l’osservanza delle prescrizioni del D.Lgs. n. 195/08 in

materia valutaria, si inquadra in un più generale dispositivo di controllo al confine, in costante

sinergia tra Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Guardia di Finanza.