“Troppi assembramenti dei giovani nei parchi di Luino”, Pellicini chiede al Comune la linea dura

«Il Comune dovrebbe intervenire per evitare gli assembramenti di ragazzi sui gradini esterni di Palazzo Verbania. In primo luogo per far rispettare la normativa anti Covid. Non ha senso che i ragazzi non vadano a scuola al mattino e si siedano appiccicati il pomeriggio sui gradini». Lo fa sapere con una nota il sindaco di Luino Andrea Pellicini.

Poi la questione del decoro. «Il Verbania è il palazzo comunale della cultura e non è bello che ai suoi ingressi vi siano gruppi di ragazzi, a volte sdraiati sui gradini. Non mancano certo i posti ove sedersi, dalla gradinata a lago del giardino del palazzo, ai parchi poco distanti».

«L’amministrazione comunale deve essere garante di sicurezza e decoro. Insomma deve far sentire la sua presenza, con gli amministratori e con i vigili. Per svolgere in primo luogo una funzione educativa. Altrimenti tutto diventa consentito e non va bene», conclude Andrea Pellicini