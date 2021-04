“Giornata della felicità” nelle mense di Sesto Calende

Nelle mense scolastiche di Sesto Calende oggi, mercoledì 28 aprile, è stata la “giornata della felicità“, la speciale iniziativa lanciata dall’azienda responsabile del servizio di ristorazione scolastica Dussman Service che ha voluto regalare un momento di gioia ai giovani studenti sestesi e di altri comuni.

Per l’occasione è stato ideato un appetitoso menù e tutti gli alunni riceveranno in dono un simpatico segnalibro. Il menù del giorno prevede: pasta zucchine e zafferano, fusi di pollo al forno con contorno di insalata e olive; il pranzo si concluderà in bellezza con della frutta fresca di stagione.

A Sesto Calende, dove negli ultimi mesi spesso si è parlato del servizio delle mense, anche in consiglio comunale, la refezione scolastica è ripartita lo scorso autunno in tutte le scuole grazie agli sforzi congiunti tra l’amministrazione e l’azienda, insieme le parti hanno infatti trovato soluzioni per garantire il proseguimento del servizio nel rispetto delle normative anticovid-19.