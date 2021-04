Da Varese a Malpensafiere, arrivano i volontari di Ghe Sem al centro vaccini di Busto Arsizio

Dopo la partenza virtuosa del comitato giovanile “Ghe Sem! Varese”, che ha coinvolto oltre 350 giovani da tutta la Provincia nelle attività di supporto presso il centro vaccinale della Schiranna di Varese, nasce anche il gruppo “Ghe Sem! Malpensafiere” che si propone di supportare le attività di volontariato presso l’hub vaccinale di MalpensaFiere, il principale centro del sud provincia.

Il punto sanitario è organizzato a Busto Arsizio da ASST Valle Olona e ha coinvolto, fin dal primo giorno di apertura, un numero importante di volontari nel suo funzionamento e in diverse attività: assistere i vaccinandi nella compilazione della modulistica, fornire indicazioni sul percorso da seguire e gestire il flusso di persone. Alcuni giovani volontari sommesi hanno prestato servizio già dai primi giorni e da lì è iniziato un dialogo costante sia con il Comune di Somma Lombardo che con ASST per capire quali fossero le necessità della struttura. Grazie alla proposta di ASST rivolta ai volontari sommesi è nata questa seconda iniziativa.

Il nuovo progetto partirà lunedì 19 aprile e sono già molti i volontari di diverse età e di diverse località che sono pronti a scendere in campo per dare una mano alla campagna vaccinale. Il nuovo coordinamento si occuperà di fornire al Centro vaccinale una presenza costante per ogni turno attraverso la organizzazione dei propri volontari. Per chi fosse interessato a partecipare può contattare il comitato all’indirizzo mail ghesem.malpensafiere@gmail.com oppure attraverso la pagina instagram @ghesem.varese.