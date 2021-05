Un altro violento scontro ad Uboldo, l’impatto tra le auto ancora in via per Origgio

Due ragazze poco più che ventenni e un uomo di 59 anni sono le persone soccorso martedì 11 maggio ad Uboldo nell’incidente stradale che si è verificato in via per Origgio, nello stesso punto dove alla fine di aprile è morto in un incidente stradale un uomo di 40 anni.

Nell’impatto di oggi sono rimaste coinvolte un’utilitaria Fiat 500 e un un’auto furgonata che si sono scontrate violentemente. L’impatto è avvenuto poco prima delle 17 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, due ambulanze e i carabinieri della compagnia di Saronno. Sono stati due i ricoveri in codice giallo all’ospedale di Legnano e al Sant’Anna di Como.

Un incidente che riaccende le polemiche per la conformazione del tratto di via per Origgio teatro dei due sinistri. Una strada ritenuta pericolosa, troppo stretta e percorsa a velocità troppo elevata dalle auto in transito.