Dove acquistare un’auto usata?

Acquistare il proprio veicolo rivolgendosi al mercato dell’usato, ad oggi, non costituisce un “ripiego”, ma è la prima scelta di molte persone alla ricerca di un veicolo che sappia coniugare risparmio economico e qualità. Infatti, i veicoli più recenti, durano circa vent’anni, ma le persone tendono a disfarsene, generalmente, entro i primi 5 anni di vita. Proprio per questo, con un po’ di accortezza si può acquistare un modello dall’ottimo rapporto qualità-prezzo.

Comprare auto usata da un concessionario o da un rivenditore autorizzato

Rivolgersi ad una concessionaria o da un rivenditore autorizzato, sia fisico che online, per l’acquisto di un’auto è senza dubbio una scelta giusta perché le auto messe in vendita vengono rimesse a nuovo e controllate da cima a fondo prima di essere proposte a potenziali nuovi acquirenti. Inoltre, i commercianti devono garantire la vettura almeno per un anno dopo la consegna, come stabilito dalla normativa del 2002. In caso di problematiche, pertanto, il commerciante deve provvedere alle riparazioni in maniera gratuita per il cliente oppure alla sostituzione della stessa. Individuare dei rivenditori di veicoli di seconda mano autorizzati è semplice, è possibile sia recarsi fisicamente presso i punti vendita più vicini oppure visionare auto usate Lombardia o in qualsiasi altra regione di Italia comodamente online.

Comprare auto usata da un privato

Se si vuole acquistare un’auto usata rivolgendosi ad un privato, è necessario prestare maggiore attenzione e controllare non solo le condizioni di carrozzeria, interni e componenti meccaniche, ma anche ai documenti. È necessario, infatti, accertarsi che il venditore sia il reale proprietario dell’auto, che sul veicolo non vi sia un fermo amministrativo oppure un’ipoteca. La prima cosa da fare, quindi, è controllare il libretto di circolazione. La trattativa tra privati, poi, non ha garanzie, ed in caso di problematiche potrebbe essere necessario rivolgersi ad un tribunale, e trascinare per anni cause lunghe e costose. Tuttavia, rivolgersi ad un privato, specialmente se si tratta di un conoscente, può essere un’ottima soluzione per risparmiare, in quanto si può portare avanti una trattativa.

I controlli da effettuare

Prima di procedere all’acquisto dell’auto usata, è fondamentale controllare tutto per leggere gli indizi di eventuali problemi. Ad esempio, la carrozzeria, potrebbe presentare delle imperfezioni visibili ad occhio nudo, che permettono di capire se l’auto sia stata coinvolta in un sinistro. Pertanto, è fondamentale guardare la macchina sia all’ombra che alla luce del sole. Inoltre, non bisogna procedere ai controlli durante le giornate piovose poiché l’acqua nasconde graffi ed imperfezioni, rendendoli poco visibili ad occhio nudo. La sottoscocca, invece, può essere controllata in un’officina di fiducia oppure utilizzando una torcia di piccole dimensioni ed uno specchio. Oltre ai difetti estetici, bisogna controllare le tonalità tra i pannelli della carrozzeria. In caso di colore anche leggermente diverso, significa che la vettura è stata riverniciata. Subito dopo, si può passare alle luci, che devono funzionare perfettamente, ed in più non ci devono essere infiltrazioni di acqua e vapore, ed i fari non devono presentarsi opacizzati, ingialliti, sbiaditi. Spesso, nell’ispezione della vettura, si tralasciano cerchi e pneumatici, ma è necessario controllare anche quest’aspetto, perché un consumo irregolare, oppure anomalo degli pneumatici potrebbe riflettere una problematica relativa allo sterzo o alle sospensioni. Invece, se le gomme sono semplicemente consumate, e/o hanno più di tre anni, basta sostituirle, ma è consigliabile richiedere uno sconto pari al prezzo necessario per cambiare le gomme usurate.