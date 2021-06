Al Cfp di Somma Lombardo arrivano i Learning Days del progetto Wip

Degli open day in programma mercoledì 9, giovedì 10, venerdì 11, venerdì 18 e lunedì 21 giugno 2021 al Cfp Ticino Malpensa di Somma Lombardo: le giornate offrono l’opportunità di seguire nelle mattinate un Laboratorio di Web Marketing per imparare cos’è un brand, cos’è il digital marketing e usare i social network per fare business.

I Learning Days sono una proposta di WIP – Work in progress, progetto nato per per rispondere al bando La Lombardia

Nei pomeriggi spazio per il percorso di orientamento “Ma come ti presenti?!”, importante per comprendere come cercare efficacemente un lavoro e presentarsi adeguatamente alle selezioni.

È possibile partecipare alle attività dell’intera giornata o ad un singolo percorso a scelta. La partecipazione è gratuita per ragazze e ragazzi dai 18 ai 30 anni, fino esaurimento posti disponibili.

L’iscrizione è possibile entro il 7 giugno inviando una mail all’indirizzo progetto.wip@gmail.com

oppure compilando il seguente form cliccando su questo link.