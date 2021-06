Avviso di asta pubblica

Solbiate Olona Servizi S.r.l. in Liquidazione

AVVISO D’ASTA PUBBLICA

In esecuzione della Assemblea dei Soci n. 5 in data 10/05/2021 con la quale è stata approvata l’alienazione,

RENDE NOTO

che il giorno 26/07/2021 alle ore 15,00 presso la sede Municipale di Via G. Matteotti n. 2 avrà luogo l’esperimento di Asta pubblica per la vendita di un immobile sito in Solbiate Olona – Via dei Patrioti 24 distinto catastalmente al foglio 5 mappale 25 Subalterno 1 Categoria C/4 Classe 4, libero da manufatti e bonifiche. Il prezzo a base d’asta è fissato in € 320.000,00 (euro trecentoventimila/00)

Le offerte e la relativa documentazione dovranno pervenire alla Solbiate Olona Servizi S.r.l. in Liquidazione — Via G. Matteotti n. 2 – entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 23/07/2021.

Copia integrale del Bando è pubblicata sul sito ovvero può essere richiesto alla Solbiate Olona Servizi S.r.l. in Liquidazione di Solbiate Olona (scrivendo all’indirizzo mail solbiateservizi@comune. solbiateolona.va.it oppure telefonando al numero 0331649947).

IL LIQUIDATORE

Lucio Giuseppe Ghioldi