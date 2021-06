Gazzada, vigili del fuoco in azione in un capannone

Un incendio, per fortuna di dimensioni ridotte, si è sviluppato nella tarda mattinata di oggi – martedì 22 giugno – in un capannone industriale, in via Italia Cremona a Gazzada Schianno. Sul posto sono intervenuti due mezzi dei vigili del fuoco di Varese supportati da un’ambulanza, ma l’incidente non ha prodotto particolari conseguenze.

Le persone che si trovavano nell’area sono state fatte uscire prontamente e non si segnalano particolari problemi a livello di salute. I vigili del fuoco hanno quindi effettuato i rilievi del caso prima di lasciare la zona.