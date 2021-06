“In pericolo la sagra di Lonate”, il nuovo libro giallo ambientato a Lonate Ceppino

Tornano le avventure di Genius e Brock, due detective un po’ strampalati che risolvono enigmi a Lonate Ceppino: In pericolo la Sagra di Lonate.

La storia ha sempre come filo conduttore un caso da risolvere, come già nel primo libro Un Mostro a Lonate e nel secondo, Natale insolito a Lonate.

Questa volta un furto mette a rischio la sagra di Lonate, appuntamento importante per tutta la popolazione. La vicenda si svolge in un’epoca non attuale ma di qualche decina di anni fa. In questo modo l’autore, nonché illustratore, Giampiero Andrigo, ha potuto far rivivere alcuni aspetti e personaggi mitici di una Lonate che non c’è più.

Il pretesto però, è anche quello di toccare un argomento a lui caro: la natura e gli animali dei boschi, spesso bistrattati dagli esseri umani.Quindi, un simpatico lupo appenninico sarà il vero protagonista e accompagnerà i detective Genius e Brock, insieme ad altri animali selvatici, a risolvere un altro caso a Lonate Ceppino.

Sessantacinque simpatiche illustrazioni a colori aiuteranno visivamente la lettura con qualche spunto su cui riflettere. Divertente e adatto a tutte le età, impaginato sullo stile di Geronimo Stilton, accompagnerà i bambini con parole e vivaci illustrazioni.