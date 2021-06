Ripartono i giovedì sera dei commercianti in centro a Busto Arsizio

Ripartono i giovedì sera organizzati dai commercianti del centro di Busto, un appuntamento ormai trentennale, che in provincia ha visto Busto per prima promuovere le aperture serali dei negozi. Un appuntamento sempre più importante per offrire un orario di apertura supplementare anche a chi durante il giorno non riesce a recarsi in

centro. Già da giovedì 17 e 24 giugno i negozi hanno iniziato le tradizionali aperture serali accompagnati dalla musica e dal musical, grazie alla scuola di danza Areté che ha svolto una lezione di musical in strada, con le ragazze del campus estivo e ai musicisti che hanno animato via Milano e via Montebello. Tanta curiosità da parte dei passanti, che hanno potuto assistere a una prova e scoprire cosa si nasconde dietro a uno spettacolo di musical.

In alcuni negozi si sono svolti i casting preparatori alla sfilata del 1 luglio, giorno in cui la via Cardinal Tosi diventerà passerella per molti negozi di abbigliamento, calzature e accessori. Un appuntamento da non perdere e da vivere da protagonisti.

Proprio in questo giovedì partiranno due importanti iniziative: la prima, resa possibile anche dal contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto, presenterà gli spettacoli teatrali nei cortili e nelle piazze per bambini e non solo, che si sposteranno ogni giovedì in una location diversa per animare tutte le zone del centro. Burattini, letture di fiabe, spettacoli eseguiti da compagnie blasonate, tutte provenienti dai nostri territori. Per chi volesse rivederli, gli spettacoli saranno nel cortile del Villaggio in Città tutti i venerdì sera.

La seconda sarà la diretta di Radio Busto Live da piazza san Giovanni. Ogni giovedì quindi ci sarà quindi l’occasione di vedere dal vivo come si conduce una trasmissione radiofonica, e anche per chi non potrà essere in centro sarà un’occasione per sapere cosa succede in città.

La musica accompagnerà le serate estive dei clienti dei negozi, con diversi artisti che si alterneranno ogni giovedì in più postazioni. In occasione dei giovedì sera, via Montebello e un breve tratto di via Pozzi verranno chiuse al traffico per poter godere con più serenità di passeggiate, spettacoli, musica ma soprattutto di negozi aperti e vetrine illuminate.

In piazza Vittorio Emanuele poi ci saranno diversi eventi: si partirà il 1 luglio con le prove pubbliche dell’orchestra del Liceo Musicale Pina Bausch, seguirà l’8 luglio la scuola di Karate Budokan, che farà una dimostrazione di come si svolgono le lezioni di questa affascinante disciplina. Il 26 agosto i ragazzi del campo estivo del PIME porteranno in piazza antichi giochi di cortile, mentre per gli amanti della musica di banda, la Pro Busto farà una prova pubblica a chiusura degli eventi di piazza Vittorio Emanuele. Anche qui un “dietro le quinte” tutto da scoprire. Il 2 settembre sarà la volta del Musical, che tornerà in scena con prove aperte al pubblico. Ricordiamo che il giovedì sera, come in tutte le altre sere della settimana, le sale di palazzo Cicogna saranno aperte al pubblico fino alle 22, grazie all’iniziativa dell’assessorato alla cultura. Una bella occasione per visitare le mostre che saranno ospitate per tutti i mesi estivi nelle sale delle civiche raccolte d’arte.

I giovedì sera avranno anche una finalità benefica, chi vorrà potrà donare (tramite i negozi o presso gli artisti) un’offerta ad Aias Onlus Annibale Tosi, l’associazione bustocca che da 50 anni si occupa di riabilitazione di bambini disabili e di autismo.

Gli eventi si svolgeranno dalle ore 20.30 alle ore 22.30, nel rispetto delle normative anti covid. Ricordiamo di indossare sempre la mascherina in mezzo ad altre persone e di mantenere la distanza di 1 metro.

Il calendario completo sarà esposto nei negozi o sulle pagine social del comitato, Comitato centro cittadino.