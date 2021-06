Scontro sul Sempione a Gallarate, donna di 42 anni in ospedale

Una donna di 42 anni è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto a Gallarate, sul Sempione, nel tratto in uscita verso Somma Lombardo.

È successo intorno alle 15.30, il sinistro ha coinvolto un’auto e un ciclomotore: ad avere la peggio è stata una 42enne, che è stata soccorsa da un’ambulanza della Croce Rossa di Busto e da un’autoinfermieristica (foto d’archivio di un precedente incidente avvenuto sul Sempione).

La donna è stata trasferita in ospedale a Gallarate, dove è giunta poco prima delle 16.30, in “codice giallo”, vale a dire con ferite ma non in pericolo di vita.