Silvestrini nei quartieri di Gallarate: “Usciamo insieme dai problemi”

«Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio. Sortirne tutti insieme è politica, sortirne da soli è avarizia».

Margherita Silvestrini parte da questa citazione di don Milani che ben si sposa con quello che si è vissuto nella giornata di sabato nel quartiere di Arnate.

«Arnate è un quartiere periferico che per qualcuno si sta spegnendo ma ricco di energie positive espressione di genitori, volontari, associazioni culturali che hanno il desiderio di mettersi in gioco per prendersi cura della propria comunità e della scuola per garantire ai propri figli una formazione

di qualità».

Nel quartiere di Arnate Silvestrini e i suoi sostenitori hanno incontrato ad esempio il Gruppo di Acquisto Solidale, un modo etico e consapevole di acquistare prodotti del territorio, ma anche altre realtà. Il tour nei rioni – che ha occupato tutto il mese di giugno – è stato impostato proprio sull’incontro con le persone, partendo spesso proprio dalle realtà associative e dai luoghi dello “stare insieme”.

«Le criticità che vengono segnalate ad Arnate è quello rappresentato dalla viabilità di Via Torino ( dove ci sono stati parecchi incidenti mortali ) e di via Arno e dalla necessità di garantire accessi sicuri alle scuole. Ci sono inoltre diversi spazi che se vissuti potrebbero rappresentare luoghi di aggregazione importanti per il quartiere. I cittadini di Arnate – e non solo – ci hanno insegnato che prendersi cura con attenzione ed accuratezza di ciò

che accade nel proprio rione rappresenta è la via maestra: qualsiasi tema specifico segnalato da un quartiere, può portare a ripensare scelte e a trovare soluzioni generando un beneficio a tutta la collettività».

«Prendere consapevolezza, analizzare la situazione, insieme trovare le soluzioni, ascoltandosi reciprocamente e utilizzando tutte le energie positive che una comunità sa esprimere porta ad un esercizio sano e proficuo dell’azione amministrativa. E torno a don Milani: Sortirne tutti insieme è politica».

Dopo la mattinata Arnate il tour ha toccato poi – al capo opposto della città – il quartiere Ronchi: «Anche oggi, si è visto – come sempre – un unico protagonista assoluto: l’ascolto dei cittadini che vivono quotidianamente i propri rioni».