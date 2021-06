Torna il pubblico nel prossimo consiglio comunale di Luino

Il prossimo 30 giugno alle ore 20:30 in Municipio nella Sala consiliare (in presenza) si riunirà in pubblica adunanza il Consiglio comunale, per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Comunicazione deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 31/05/2021, all’oggetto: “Prelevamento dal fondo di riserva (art. 166 comma 2 e comma 2 quater D.Lgs. 267/2000)”;

2. Ratifica deliberazione della Giunta comunale n. 72 del 17/05/2021, all’oggetto:

“Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021-2023”;

3. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

4. Modifica Regolamento per l’applicazione della tassa rifiuti (TARI);

5. TARI (tassa rifiuti) – Approvazione del piano economico finanziario (PEF) del servizio

gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2021;

6. Approvazione tariffe tassa rifiuti (TARI) anno 2021;

7. Approvazione Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento della Commissione Mensa;

8. Individuazione ambiti rigenerazione urbana ex art. 4 L.R. n. 18/2019 ed art. 40 bis L.R. n. 12/2005;

9. Mozione presentata dal Consigliere comunale Furio Artoni in merito alla realizzazione di un parcheggio pubblico in Via Beltempo;

10. Mozione presentata dal Consigliere comunale Furio Artoni in merito all’U.R.P. (Ufficio per le Relazioni con il Pubblico) del Comune di Luino;

11. Mozione presentata dal gruppo consiliare #Luinesi in merito al sostegno degli operatori commerciali e turistici della Città di Luino;

12. Interrogazione presentata dal Consigliere comunale Andrea Pellicini in merito alle alberature di Via XXV Aprile;

13. Interrogazione presentata dal Consigliere comunale Furio Artoni in merito al parcheggio smart border.