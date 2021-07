Cade dalla moto a Gallarate, grave un uomo di 64 anni

Un uomo di 64 anni è stato trasportato questa notte in gravi condizioni all’ospedale di Circolo di Varese in seguito a una caduta dalla sua moto. L’incidente stradale è accaduto dopo la mezzanotte tra lunedì 19 e martedì 20 a Gallarate in via Ercole Ferrario, una strada che corre poco a sud rispetto al centro storico della città. (foto di repertorio)

Secondo le prime informazioni non sarebbero coinvolti altri mezzi: il motociclista avrebbe perso il controllo e sarebbe finito a terra in modo piuttosto violento. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno provveduto al trasporto del ferito a Varese in “codice rosso” mentre i Carabinieri di Gallarate si sono occupati dei rilievi per approfondire la dinamica dell’incidente.