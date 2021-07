Principio d’incendio in un auto, vigili del fuoco in viale Duca D’Aosta a Busto Arsizio

Intorno alle 11 di mercoledì 7 luglio i vigili del fuoco sono intervenuti in viale Duca D’Aosta a Busto Arsizio per un principio d’incendio ad un’auto ferma sulla carreggiata. Le squadre d’intervento hanno messo in sicurezza il mezzo prima che si sprigionassero le fiamme.

Sul posto, negli istanti dell’intervento, si è creato qualche disagio alla circolazione stradale risolto in poco tempo.