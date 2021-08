Precipita per 100 metri, morto escursionista tedesco in Val Verzasca

Un escursionista tedesco di 58 anni è morto in Val Verzasca, dopo essere precipitato per cento metri.

È successo oggi, martedì 17 agosto, poco prima delle 14.30, in territorio di Frasco.

Stando a una prima ricostruzione, il 58enne – cittadino tedesco – stava effettuando un’escursione con la compagna sul sentiero della Via Alta in zona Cima di Rierna a un’altitudine di circa 2’400 metri: per cause che l’inchiesta dovrà stabilire, è rimasto vittima di una caduta, precipitando per un centinaio di metri.

Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Regione Tre Valli, sono intervenuti il Soccorso Alpino Svizzero e i soccorritori della Rega, che non hanno potuto fare altro che costatare la morte dell’uomo a causa delle gravi ferite riportate.

Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l’intervento del Care Team.